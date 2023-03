Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 28 marzo al 3 Aprile 2023, le previsioni

Ariete

Se ti manca qualcuno oggi, dovresti fare tutto il possibile per trovarlo. All’inizio potresti trovare difficile decidere, ma una volta che inizi a fare ricerche, sarai sollevato. Ariete, dovresti prendere il telefono, scrivere una lettera o un’e-mail e dirgli quanto lo ami. Potrebbe essere che questa persona sia ansiosa quanto te di sapere cosa e chi sei diventato.

Toro

Oggi, nonostante sia domenica, ti sentirai pronto a terminare montagne di lavoro. Tuttavia, non sarai in grado di provare a fuggire con pensieri di vivere nuove avventure … Ma invece di scambiare il tuo costume da città con i vestiti del perfetto Indiana Jones, dovresti pianificare di organizzare una gita romantica con il tuo partner o chiedere a un amico se ha voglia di sfidarti in una partita a scacchi. Sai, Toro, brividi di altro tipo sono garantiti.

Gemelli

Potresti sentirti più irritabile e selvaggio del solito. Gemelli, è probabile che tu noti che ti stanchi rapidamente delle affermazioni degli altri e che sei sgradevole. Probabilmente è perché hai accumulato troppi piccoli silenzi e restrizioni davanti alle persone che ora vogliono uscire dal nulla. La lezione è che ti farebbe bene esprimere i tuoi disaccordi più spesso, senza aspettare di cadere nella rabbia e nel risentimento.

Cancro

Oggi sei perso nei tuoi pensieri e hai difficoltà a concentrarti… Potresti pensare alla persona ideale o al tuo partner … Sei persino arrivato a sognare di aver vinto il primo premio della lotteria Niño per fare un viaggio con lei / lui. Cancro, qualunque cosa tu faccia, non sarai in grado di smettere di sognare ad occhi aperti. Certo, prova a scrivere tutte le tue idee, sei una persona di un’immaginazione così traboccante che saprai cosa troverai.

Leone

Il tuo cervello è in piena ebollizione. Leone, vuoi imparare a padroneggiare meglio gli argomenti che ti appassionano. La configurazione dei pianeti ti incoraggerà ad immergerti nei dettagli della conoscenza. Si potrebbe approfittare dell’estensione di Internet, sempre più fornita e organizzata. Potresti anche incontrare una persona erudita che ha informazioni interessanti. Tutti i mezzi sono buoni e utili per la coltivazione.

Vergine

Se ultimamente ti senti goffo o pesante, ti metterai in forma per tutto il giorno. Vergine, gli sbalzi d’umore ti influenzano molto, ci sono momenti in cui vivere è estenuante. I tuoi stati d’animo possono avere effetti che danneggiano la tua salute. Dovresti assicurarti di prenderti cura del tuo cuore e del tuo corpo. Entrambi sono ugualmente importanti, quindi dovresti provare a pensarci e correggere i guasti meccanici … o sentimentale.

Bilancia

Oggi la tua intuizione ti farà sentire che stai facendo grandi passi avanti. Non importa se è la sensazione che qualcuno non stia bene o che il problema a portata di mano stia per iniziare a dare i suoi frutti, è probabile che tu stia vedendo tutto bene. Bilancia, se sei scettico, dovresti dirti che si tratta di un messaggio dell’inconscio i cui dati ti sfuggono ancora, ma dovresti iniziare a crederci perché prima o poi ne trarrai un grande beneficio.

Scorpione

Non esitate a essere coinvolti in un progetto che ha a che fare con la scrittura. Scorpione, la tua propensione all’autocritica sarà probabilmente accentuata dalle stelle di oggi e, quindi, faresti bene a liberarti dalle emozioni che ti assalgono scrivendo una poesia o, perché no, un’autobiografia. Non preoccuparti di errori di stile o di ortografia, dovresti lasciarti andare e dire quello che senti. Quindi esprimi la tua opinione senza paura di essere giudicato.

Sagittario

Oggi vorrai espandere la tua cerchia di amici con le persone che hai appena incontrato. Forse prenderete l’iniziativa di organizzare una cena a casa per conoscervi meglio. Dal momento che ti piace affascinare il tuo pubblico, spesso tendi a monopolizzare la parola. Quindi, Sagittario, dovresti stare attento a non farti passare per non esserlo. Dovresti avere fiducia in te stesso perché le persone ti ameranno così come sei.

Capricorno

In questo giorno vorrai rifugiarti nella solitudine, e guai a coloro che cercano di tirarti fuori da essa! Capricorno, a volte hai bisogno di stare da solo per gestire e padroneggiare l’intensità dei tuoi sentimenti. Inoltre, non dovresti esitare a creare un vuoto intorno a te e nasconderti in una stanza dove puoi ritirarti in pace. I tuoi amici e la tua famiglia ti aspetteranno fino a domani.

Acquario

Una potente esplosione di energia vi aspetta oggi. Acquario, dovresti pianificare come coltivarlo. Perché non investirlo nei tuoi hobby? La cosa migliore sarebbe che tu usi le risorse della tua creatività perché la combinazione di immaginazione ed energia è utile per molte cose, anche nella tua vita amorosa … Dovresti condividere questo piccolo seme di follia con il tuo partner …

Pesci

Date le date in cui sono, oggi dovresti passare più tempo con i bambini, non importa se sono i tuoi figli, nipoti, figli di amici … Perché, Pesci, prospererai pienamente stando in contatto con loro e condividendo il tuo amore per fare tutti i tipi di attività. Dovresti tirare fuori la tua cassetta degli attrezzi e i giochi da tavolo. Sicuramente hai nei tuoi cassetti una moltitudine di piccole cose che delizieranno grandi e piccini …