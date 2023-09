Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 3 al 9 Settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Esprimi il tuo affetto in modo sincero. Mostra al tuo partner quanto ti tenga a cuore. Lavoro: Sarai molto produttivo questa settimana. Completa progetti in sospeso e ottieni riconoscimenti. Salute: Mantieni uno stile di vita attivo. L’esercizio fisico ti darà energia e vitalità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Dedica del tempo alle persone care. Organizza un incontro con amici o parenti per rafforzare i legami. Lavoro: Concentrati sulla tua crescita professionale. Le tue competenze sono in costante miglioramento. Salute: Prenditi cura della tua dieta. Mangia cibi nutrienti per mantenere alto il tuo livello di energia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Ascolta il tuo cuore. Segui ciò che ti rende felice in amore, anche se significa fare scelte audaci. Lavoro: Sii aperto alle nuove opportunità. Questa settimana potrebbe portare cambiamenti positivi nella tua carriera. Salute: Trova momenti di relax. Dedica del tempo a te stesso per ristabilire l’equilibrio.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: L’amore è al centro dell’attenzione. Se sei single, potresti fare un incontro significativo. Se sei in coppia, approfitta di momenti romantici. Lavoro: Fai attenzione ai dettagli. La precisione ti aiuterà a raggiungere il successo in progetti importanti. Salute: Mantieni una routine di fitness. L’attività fisica è essenziale per la tua salute.