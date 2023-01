Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio: previsioni complete

ARIETE

La tua salute, che ne risentiva, è tornata in condizioni ottimali. Saprai come prenderti cura di te stesso e amarti come non mai. Le tragedie d’amore saranno sepolte in modo che qualcosa di nuovo, stimolante, ti faccia ritrovare la fede nell’amore. Non ripetere vecchi errori donando il tuo cuore e datti il ​​merito che meriti. Chiave del giorno: Merito. Numeri fortunati 7, 39, 25.

TORO

Potrai esercitare il tuo potere di comunicazione per persuadere e convincere le persone retrograde e ignoranti a prendere la strada giusta. La tua parola potrà salvare, consigliare, ispirare o aiutare chiunque voglia conoscere la verità. Sarai un portafortuna per molti. Chiave del giorno: Amuleto. Numeri fortunati 24, 10, 47.

GEMELLI

Sorprendere sarà all’ordine del giorno. I tuoi talenti vengono alla ribalta e risplendi di nuovo come una stella nel firmamento. Con il tuo nuovo atteggiamento mentale e la tua diplomazia conquisterai molti ammiratori. Celebra ogni giorno della tua vita come il dono più bello che la madre cosmica ti offre. Chiave del giorno: festeggiare. Numeri fortunati: 18, 30, 42.

CANCRO

Metterai tutta la tua grandezza sia personalmente che professionalmente. Nulla ti sarà negato se avrai fede in quello che fai. Il tuo senso del risparmio è esaltato. Il denaro si trova misteriosamente nelle tue mani quando ne hai più bisogno. Avrai il potere di attrarre molti ammiratori nel tuo mondo. Chiave del giorno: grandezza. Numeri fortunati 2, 35, 28.

LEONE

Sarai meno rigido ora in relazione a questioni di politica o religione. Potrai aiutare la tua famiglia come mai prima d’ora. Ti unirai a loro e li condurrai per mano verso un maggiore benessere emotivo e materiale. Leggerai nel cuore di molti e avrai sogni e premonizioni. Chiave del giorno: Famiglia. Numeri fortunati 50, 16, 3.

VERGINE

Concludi un triste capitolo della tua vita di sacrifici e consegne totali. Ti liberi e canti vittoria. Nessuno ha il potere di controllare o manipolare la tua esistenza. Riderai di ciò che ti distruggeva, Vergine. Ci sarà una rinascita totale per quanto riguarda il tuo lavoro e i tuoi amori. Chiave del giorno: ridere. Numeri fortunati 1, 4, 13.

BILANCIA

Muoviti dove sono l’azione e il divertimento. Dopo un periodo di lotte, fatiche, attese e tante delusioni, è arrivata la tua ora di felicità. Ora sarai più forte, franco, coraggioso e determinato in tutto. Dichiara la tua indipendenza e non dipendere da nessuno per renderti felice o divertirti. Chiave del giorno: Forza. Numeri fortunati 15, 36, 22.

SCORPIONE

Le vostre idee impressioneranno molti e il vostro potere di seduzione stregherà tutti, ma questa volta non perderete la testa per amore e non vi lascerete abbagliare da persone apparentemente belle. Cercherai e troverai l’essenza nell’essere che condivide la vita con te. Chiave del giorno: Essenza. Numeri fortunati 44, 32, 18.

SAGITTARIO

I tuoi orizzonti professionali si espandono. Le tue ambizioni aumentano, i tuoi interessi cambiano e la tua vita prende una nuova svolta. Avrai un maggiore controllo del tempo e non sarai angosciato da ciò che è senza speranza. I sogni diventano realtà riferendosi a viaggi o unioni con stranieri. Chiave del giorno: controllo. Numeri fortunati 20, 3, 11.

CAPRICORNO

La tua cerchia di amici si espande e ti risveglia a nuove ed eccitanti esperienze. L’energia planetaria ti spinge a migliorare te stesso, studiare, coltivare il tuo intelletto e aggiornarti sugli ultimi progressi e sulle tecniche moderne. Le tue idee brillanti ti renderanno il leader nel tuo lavoro. Chiave del giorno: Esperienze. Numeri fortunati 5, 14, 21.

ACQUARIO

E ‘ imperativo coltivare emozioni positive e vivere spontaneamente. Esci da hobby e abitudini che ti rendono schiavo e non ti permettono di goderti appieno la vita. Non invitare la sfortuna cercando di vederla all’orizzonte quando in realtà non è sulla tua strada. Chiave del giorno: coltivare. Numeri fortunati 14, 8, 19.

PESCI

Avrai il perfetto controllo della tua vita e ti sentirai padrona assoluta del tuo destino. Non darai importanza a ciò che non ce l’ha e ti troverai in cima. Noterai cambiamenti trascendentali nelle tue relazioni personali. Riderai degli errori commessi per mancanza di iniziativa. Chiave del giorno: Destino. Numeri fortunati 16, 9, 48.