Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore

Per le Bilancia, questa settimana potrebbe portare una maggiore armonia nelle relazioni amorose. Potresti sperimentare un senso di equilibrio e comprensione con il tuo partner. Sfrutta questa energia positiva per creare momenti romantici e rafforzare il legame. Mostra apprezzamento e gentilezza verso la persona amata.

Lavoro e carriera

Dal punto di vista lavorativo, le Bilancia potrebbero affrontare alcune sfide questa settimana. Tuttavia, con la tua diplomazia e capacità di mediazione, sarai in grado di risolvere eventuali conflitti o situazioni complesse. Fai affidamento sul tuo senso di giustizia e sulla tua intuizione per prendere decisioni sagge. Sii paziente e perseverante, e raggiungerai i tuoi obiettivi professionali.

Salute

Per quanto riguarda la salute, cerca di mantenere una routine equilibrata. Prenditi cura del tuo benessere mentale e fisico attraverso l’esercizio regolare, la meditazione o altre pratiche che ti aiutano a rilassarti. Cerca di creare un ambiente sereno intorno a te e dedica del tempo alle tue passioni e hobby.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore

Per gli Scorpione, le previsioni amorose per questa settimana indicano la possibilità di una profonda connessione emotiva. Potresti sperimentare un’intensità e una passione rinnovate nelle relazioni. Mostra il tuo lato vulnerabile al tuo partner e crea spazi di intimità. Tuttavia, fai attenzione a non farti travolgere dalle tue emozioni e cerca un equilibrio tra passione e razionalità.

Lavoro e carriera

Dal punto di vista lavorativo, questa settimana potrebbe offrire nuove opportunità e sfide interessanti. Sfrutta al massimo le tue abilità intuitive e di ricerca per fare progressi nella tua carriera. Potresti essere chiamato a prendere decisioni importanti, quindi valuta attentamente le opzioni e segui la tua istintività. Mantieni la tua determinazione e concentrati sui tuoi obiettivi a lungo termine.

Salute

Per quanto riguarda la salute, gli Scorpione dovrebbero prestare attenzione al loro benessere mentale. Cerca di gestire lo stress attraverso tecniche di rilassamento, come la meditazione o la respirazione consapevole. Prenditi del tempo per te stesso e dedica attenzione al tuo equilibrio emotivo. Mantieni uno stile di vita sano e cerca di dormire a sufficienza per garantire una buona salute generale.