Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 7 al 13 aprile 2023, le previsioni complete al TOP

Ariete

Con la luna di fronte al tuo segno devi conciliare i tuoi interessi con quelli delle persone che ami di più. D’ora in poi è necessario mettere da parte gli atteggiamenti dominanti per dimostrare tenerezza e compiacere gli altri. Il panorama romantico sarà propizio.

Toro

Trasforma il tuo lato creativo nelle tue attività quotidiane e usa il tuo senso estetico per acclimatare il luogo in cui lavori. Utilizza tecniche antiche come la cromoterapia e il Feng Shui. Riceverai buoni consigli su problemi di salute.

Gemelli

Ti esprimerai in modo armonioso e la bellezza latente che abita il tuo essere fiorirà. Apriti a vivere in modo gratificante e a goderti con coloro che ami ogni secondo della tua esistenza. Dai ai tuoi figli e al tuo partner l’importanza che meritano.

Cancro

Trascorrerai più tempo nella tua casa e il contatto con le persone che ami aumenterà. Tendi ad essere suscettibile, ma è tempo per te di permettere ai tuoi familiari di avere opinioni diverse dalle tue. Sarà conveniente stabilire accordi di coesistenza.

Leone

Le soluzioni andranno di pari passo con il dialogo. Dì le cose in modo buono e otterrai una risposta positiva. Impara a tollerare altri modi di pensare. Sarà un buon momento per studiare o coltivare te stesso attraverso la lettura e viaggiando.

Vergine

Le questioni economiche monopolizzano la tua attenzione e riceverai una proposta commerciale con ottime prospettive. Sarà il momento opportuno per generare partnership commerciali o per cercare nuove fonti di reddito. Investi i soldi in costumi, cosmetici e opere d’arte.

Bilancia

La Luna entrerà in bilancia esaltando la tua bellezza, le tue capacità diplomatiche e le tue doti artistiche, quindi cogli l’occasione per stringere nuovi contatti e prendere iniziative mano nella mano con altre persone. Prima di fare delle scelte, analizza le diverse alternative.

Scorpione

La Luna attraverserà la sua fase finale e ciò causerà una sensazione di vulnerabilità rispetto all’ambiente che ti circonda in modo da evitare tumulti e vani e inutili attriti sociali. Se coltivi la riflessione sarai in grado di creare quell’atmosfera di armonia di cui hai tanto bisogno.

Sagittario

La Luna transiterà attraverso il settore degli amici e dei progetti, quindi sarà un momento ideale per fare uscite di gruppo, andare alle feste e assistere a spettacoli artistici. Opinioni diverse arricchiranno i tuoi piani. Apriti allo scambio e alla diversità.

Capricorno

Il grado di esposizione aumenterà e, a volte, avrai la sensazione di sostenere un esame. Invece di andare avanti, cerca solo di relazionarti con gli influencer e condividere il peso della responsabilità. La collaborazione sarà la chiave per soddisfare i tuoi scopi.

Acquario

Ti connetterai con persone di grande conoscenza e livello culturale che saranno come un faro di luce lungo la strada. Ci sono anche grandi opportunità per legare con gli stranieri e fare un viaggio romantico. In materia legale la bilancia penderà a tuo favore.

Pesci

Il tuo erotismo e i tuoi istinti nascosti saranno in superficie. Il tuo magnetismo aumenterà e sarai in grado di risvegliare il desiderio negli altri. Strategia per affascinare il tuo compagno di camera da letto. Raggiungerai l’estasi se sei morbido e accomodante. Ricorda che la seduzione è un’arte.