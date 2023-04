Anticipazioni Uomini e Donne oggi 7 aprile 2023: Trono Over e Classico, ultime news

Preparatevi a una serie di drammi! Nicole e Roberta stanno per avere un testa a testa, mentre Gemma, Armando e Riccardo hanno in serbo delle novità entusiasmanti. Inoltre, una coppia farà il suo ritorno: sarà una corsa sfrenata!

Preparatevi a una serata ricca di drammi e di emozioni: Gemma Galgani si cimenterà con un nuovo cavaliere nella puntata del 7 aprile 2023 di Uomini e Donne! Senza dubbio Tina Cipollari avrà dei momenti esilaranti, e ci saranno sicuramente aggiornamenti su Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Inoltre, tornerà in studio una vecchia coppia del programma! Non mancate!

Nicole e Luca faranno parlare di sé nelle prossime puntate! Nicole avrà un’accesa discussione con Roberta Di Padova, mentre Luca interagirà con due corteggiatrici, una delle quali scatenerà un’infuocata polemica! Prepariamoci ad assistere a un’epica resa dei conti!

Nuove emozionanti presentazioni e l’emozionante ritorno al trono over di Uomini e Donne: non perdetevi la puntata in onda il 7 aprile 2023!

Gemma Galgani sta per fare una mossa azzardata e lasciare il suo numero di telefono all’affascinante cavaliere Claudio! Tina lo prenderà in giro per il suo abbigliamento un po’ troppo succinto, ma è solo per divertimento. Nel frattempo, Riccardo Guarnieri è apparentemente fuori dal mercato: sembra che abbia trovato un nuovo amore!

Armando Incarnato è innamorato della nuova signora che sta frequentando nel parterre! Non può fare a meno di esprimere quanto sia attratto da lei e quanto voglia conoscerla meglio. Nel frattempo, Alessandro e Pamela sono tornati in studio dopo una breve assenza. I due sveleranno il loro litigio e il motivo per cui è avvenuto, ma a prescindere dalla causa, Maria De Filippi farà in modo che alla fine si riappacifichino.

Preparatevi a una puntata esplosiva di Uomini e Donne il 7 aprile! Le scintille voleranno quando il trono classico sarà al centro di accesi dibattiti e appassionate discussioni!

Al trono classico, la decisione di Lavinia Mauro farà sicuramente scalpore! Dopo la puntata di ieri, culminata con le parole “Lei continua”, è chiaro che ci sarà un segmento speciale dedicato alla sua scelta. Non vediamo l’ora di vedere cosa succederà!

Per quanto riguarda Nicole, nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a uno sviluppo emozionante. La ragazza uscirà con Cristian, esprimendo la sua ammirazione per lui anche se non si sono ancora baciati. Purtroppo, Roberta Di Padua coglierà l’occasione per lanciare un insulto offensivo a Nicole, definendola “Freg*a moscia”. Questo scatenerà un’accesa discussione tra i due, mentre Andrea e Carlo non saranno troppo contenti della situazione.

Infine, Luca Daffrè avrà un appuntamento con due belle signore: Chiara e Alessia. Purtroppo Chiara apparirà fredda e distaccata, cosa che infastidirà il tronista a tal punto che i due litigheranno animatamente e lei se ne andrà. Le cose andranno invece molto più lisce con Alessia, che era già in contatto con il tronista prima della sua partenza per l’Isola dei Famosi, ma tra loro non è mai nato nulla.