“Non avevo alternative”. Davide Donadei abbandona la televisione, la scelta definitiva dopo il GF Vip 7

Difficile rivedere Davide Donadei sul piccolo schermo, l’ex protagonista di Uomini e Donne lo ha rivelato dopo la conclusione del GF Vip 7: per lui, dire addio al mondo dello spettacolo è stata una decisione necessaria. Il suo percorso nella Casa del Grande Fratello è stato caratterizzato da alti e bassi. Il momento più toccante, sicuramente, quando ha condiviso la sua storia personale e il rapporto con il padre. Donadei non era rimasto nell’oscurità.

Invece, aveva affermato: “Mia madre non ha mai parlato male di mio padre, il che la rende una grande donna. Ma mia madre aveva 34 anni e ha sacrificato la sua vita per noi. Dal 2010 fino a giugno di quest’anno, lui è stato in prigione ed è come se avessimo subito le conseguenze di qualcosa che non abbiamo scelto. Non provo odio verso mio padre”. Per chi non conoscesse la storia, Davide è stato abbandonato dal padre a 4 anni.

GF Vip 7, Davide Donadei si allontana dalla TV: “Il ristorante è il mio futuro”

L’uomo era finito in prigione per problemi legati alla mafia, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Una ferita ancora aperta che non gli ha impedito di raggiungere un successo, forse inaspettato, in televisione, portandolo al GF Vip 7. Il GF Vip 7 che per Davide Donadei potrebbe essere stata l’ultima apparizione in TV.

È stato lui stesso a rivelarlo nelle ultime ore. Rispondendo a un fan che chiedeva perché fosse tornato immediatamente al lavoro, ha ammesso: “Non siamo attori di Hollywood. Siamo persone normali con qualche migliaio di follower in più sui social rispetto alla media. Viva il lavoro”. E poi ha aggiunto: “Va bene partecipare a programmi televisivi, sponsorizzazioni, ospitate, ma bisogna avere chiaro che il mondo reale è un’altra cosa”.