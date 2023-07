Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 7 al 13 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Sagittarius, questa settimana potrebbe portare un senso di avventura e gioia nelle tue relazioni amorose. Se sei single, potresti sentirti attratto da persone con un’anima libera e avventurosa come la tua. Se sei in coppia, potrebbe esserci una maggiore complicità e divertimento con il tuo partner.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti trovarsi a fare i conti con nuove opportunità e sfide emozionanti. Potrebbe esserci una spinta per espandere i tuoi orizzonti professionali e cercare nuove prospettive. Sii coraggioso e sfrutta il tuo spirito avventuroso per cogliere al volo le occasioni che si presentano.

Salute: Prenditi cura del tuo benessere globale, Sagittarius. Mantieni uno stile di vita attivo e salutare, facendo esercizio fisico regolarmente e seguendo una dieta equilibrata. Trova il tempo per dedicarti alle tue passioni e agli hobby che ti riempiono di gioia. Prenditi delle pause per rilassarti e ricaricare le energie.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Capricorn, questa settimana potrebbe portare una maggiore stabilità e serenità nelle tue relazioni amorose. Se sei single, potresti trovare una persona affidabile e con cui costruire una relazione solida. Se sei già in coppia, potrebbe esserci una maggiore armonia e comprensione reciproca con il tuo partner.

Lavoro: Sul fronte professionale, potresti affrontare nuove sfide e responsabilità questa settimana, Capricorn. Tuttavia, sei dotato di grande perseveranza e determinazione, che ti aiuteranno a superare gli ostacoli. Focalizzati sugli obiettivi a lungo termine e metti in atto una strategia efficace per raggiungerli.

Salute: Presta attenzione alla tua salute fisica e mentale, Capricorn. Potresti sentirti un po’ stressato o sotto pressione a causa delle richieste quotidiane. Assicurati di prenderti il tempo per rilassarti e prenderti cura di te stesso. Trova modi per ridurre lo stress, come praticare la meditazione o dedicarti a hobby che ti rilassano.

Aquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Aquarius, questa settimana potrebbe portare un senso di libertà e indipendenza nelle tue relazioni amorose. Se sei single, potresti goderti il tuo stato di libertà e concentrarti su te stesso. Se sei in coppia, potrebbe esserci una maggiore apertura e comunicazione con il tuo partner, permettendovi di esprimere i vostri bisogni individuali.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti sperimentare nuove opportunità creative e innovative. Potrebbe esserci una spinta per seguire le tue passioni e cercare nuove vie professionali. Sii audace e non temere di esplorare nuovi orizzonti. Con la tua mente brillante, puoi raggiungere risultati straordinari.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale ed emotiva, Aquarius. Trova il tempo per riflettere e connetterti con te stesso. Cerca modi per esprimere la tua creatività e liberare lo stress accumulato. Presta attenzione ai tuoi bisogni emotivi e adotta pratiche di auto-cura che ti aiutino a mantenere l’equilibrio interiore.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Pisces, questa settimana potrebbe portare una maggiore sensibilità ed empatia nelle tue relazioni amorose. Se sei single, potresti attrarre persone che apprezzano la tua natura compassionevole. Se sei in coppia, potrebbe esserci una maggiore connessione emotiva e comprensione con il tuo partner.

Lavoro: Sul fronte professionale, potresti trovare un equilibrio tra le tue responsabilità lavorative e il desiderio di esprimere la tua creatività. Trova modi per integrare la tua passione e la tua professionalità. Segui i tuoi sogni e cerca di creare un ambiente lavorativo che rispecchi la tua visione unica.

Salute: Prenditi cura del tuo benessere globale, Pisces. Fai attenzione alle tue esigenze fisiche e mentali. Assicurati di trovare il tempo per il riposo e il relax, così come per praticare attività che ti rigenerano. Cerca di mantenere un equilibrio emotivo e cerca supporto quando ne hai bisogno.