Oroscopo Paolo Fox settimanale dall'8 al 14 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Questa settimana potrebbe portare una maggiore armonia nelle relazioni amorose. Sarai più aperto all’amore e alla connessione con il tuo partner. Approfitta di questo periodo per rafforzare il legame con la persona amata.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci nuove opportunità di crescita. Mostra la tua determinazione e il tuo impegno per raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Sarai ricompensato per il tuo duro lavoro.

Salute: La tua energia sarà in aumento. Sfrutta questo momento per dedicarti a attività fisiche che ti piacciono e che ti mantengono in forma. Ricorda anche di prenderti del tempo per rilassarti e ricaricare le batterie.