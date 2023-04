Oroscopo Paolo Fox settimanale Pesci dal 17 al 23 aprile 2023: previsioni di amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, avrai una grande sensibilità che potresti usare in qualsiasi campo artistico, che ti aiuterà in diverse aree che ti piacciono o che affronti nella tua giornata.

Martedì 18 è un giorno in cui dovresti prestare attenzione a non evadere e commettere errori nel modo in cui vedi gli altri. D’altra parte, le tue capacità artistiche si distingueranno in qualsiasi area tocchi.

Mercoledì 19, approfitta della fortuna di questa giornata e della promozione della tua creatività. Potrete godervi momenti evasivi e rilassanti; e anche delle tue grandi potenzialità creative.

Giovedì 20 è un momento della tua vita in cui l’eclissi attiverà i tuoi obiettivi professionali. È un momento per valutare ciò che conta davvero per te e dimenticare un po ‘di più i valori materiali.

Venerdì 21, il tuo miglior aiuto per oggi sarà la profondità dei sentimenti. E lascia il resto alle spalle. Non devi risolvere tutti i problemi degli altri. Impara a rilassarti e rilassarti.

Sabato 22, evitate di aspettarvi qualcosa dalle persone vicine. È meglio andare con un cuore aperto e aiutare dove puoi. Quindi, quando ricevi qualcosa, sentirai molta pienezza con intensità.

Domenica 23, è giunto il momento di promuovere il tuo talento e le decisioni aggraziate dei tuoi piani con altre persone, poiché hai le risorse e la profondità delle tue idee.