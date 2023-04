Programmi Tv Stasera oggi 17 aprile 2023: Film live da non perdere

Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, Raiuno manda in onda le repliche della fiction Il commissario Montalbano, Canale 5 propone in prima serata la nuova edizione del reality show L’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi, Raidue manda in onda la serata di prosa Napoletano? E famme ‘na pizza! con Vincenzo Salemme, e Rete 4 propone il programma di attualità Quarta Repubblica presentato da Nicola Porro.

Sintonizzatevi sulla Rai lunedì 17 aprile 2023.

Alle 21.30 su Raiuno andrà in onda la fiction Il commissario Montalbano con l’episodio “Gli arancini di Montalbano”. Il commendator Pagnozzi e sua moglie vengono ritrovati morti nella loro auto in fondo a una scarpata, facendo credere agli inquirenti che si sia trattato di un incidente. Tuttavia, Montalbano (Luca Zingaretti) sospetta un omicidio a causa del coinvolgimento della vittima con la mafia e delle unghie spezzate della moglie.

Su Raidue, alle 21.20, Vincenzo Salemme manderà in onda il suo spettacolo teatrale, ispirato al suo omonimo libro del 2019, che è un viaggio attraverso gli stereotipi e i luoghi comuni napoletani. Lo spettacolo esplorerà l’idea che i napoletani debbano saper fare la pizza, cantare, essere allegri e devoti a San Gennaro e amare il caffè in tazza calda.

Questa sera, alle 21.20, i telespettatori potranno sintonizzarsi su Raitre per seguire Report, programma di attualità condotto dal 2017 da Sigfrido Ranucci. Il corrispondente Giorgio Mottola si occupa da anni di criminalità organizzata, traffici illeciti e truffe e attualmente sta indagando sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito.

Mediaset, La7, Nove e Real Time offrono diverse opzioni di programmazione.

Questa sera alle 21.20 su Rete 4, Nicola Porro e i suoi ospiti parleranno dell’attualità della Quarta Repubblica, tra cui le difficoltà del governo con i fondi Pnrr, la polemica interna sulla nomina di Elly Schlein a segretario del PD, gli interrogativi sull’operato di Putin e il dibattito suscitato da Donald Trump.

Alle 21.20 su Canale 5, Ilary Blasi conduce la terza edizione del reality L’Isola dei famosi. Quest’anno il programma si svolgerà in Honduras con 16 naufraghi, tra cui Jalisse, Marco Predolin, Corinne Cléry, Cristina Scuccia, Marco Mazzoli, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone. Alvin sarà l’inviato.

Alle 21.20 su Italia 1, Freedom – Oltre il confine presenta la decima puntata, incentrata sull’Egitto con l’esplorazione di una misteriosa tomba nei pressi della piramide di Djoser. Il conduttore Roberto Giacobbo ci porta poi in Andalusia, in Spagna, per vedere le Grotte di Nerja e i loro incredibili disegni rupestri. Infine, visita Laconi, in Sardegna, famosa per i suoi Menhir.

Alle 20.35 su La7, gli spettatori possono sintonizzarsi su Otto e mezzo, un talk show di attualità condotto da Lilli Gruber. Questo programma imperdibile offre uno sguardo approfondito sui temi più rilevanti del giorno, con interviste a personaggi di spicco della politica, dell’economia e del giornalismo.

Il 9 di questo mese, alle 21.25, il Teatro Galleria di Legnano ospiterà la terza stagione di Only Fun – Comedy Show, condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Questa stagione vedrà la presenza di new entry come Angelo Pisani, Ernesto Maria Ponte e Scintilla.

Alle 21.20 su Real Time, Dr. Pimple Popper: Dr. Pimple Popper “Don’t Worry” segue Sandra Lee mentre cerca di curare Audrey, un ragazzino con bozzoli dolorosi sul corpo. Più tardi, la dottoressa affronterà il problema della sudorazione eccessiva di Krista.

Lunedì 17 aprile 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Alle 21.15 su Rai 5 andrà in onda il film drammatico Favolacce 2020, con Elio Germano. Diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo, il film segue le vicende della famiglia di Bruno e Dalila, che vive in un quartiere periferico di Roma. Gli adulti della loro vita sono pieni di frustrazione e i bambini cercano di far fronte al loro ambiente negativo in ogni modo possibile.

Alle 21.10 su Rai Movie, gli spettatori potranno vedere il film western di Michael Curtiz del 1961 I Comanceros, con John Wayne e Stuart Whitman. La trama segue un avventuriero che, accusato ingiustamente di omicidio, tenta di redimersi aiutando un ranger texano a smascherare una banda di criminali che ha incolpato gli indiani delle sue malefatte.

Alle 21.30 su TV8 verrà presentato il film di spionaggio del 2006 Casino Royale di Martin Campbell, con Daniel Craig ed Eva Green. James Bond, a cui è stata concessa la licenza di uccidere, viene inviato alle Bahamas per impedire a un losco banchiere e a una banda di terroristi di portare a termine una transazione. Deve affrontare una missione molto pericolosa.

Alle 21.10 su La 5 andrà in onda il film drammatico del 2013 di Darnell Martin, Never Far From Here, con Mackenzie Foy. Il film segue la storia della dodicenne Lou e di suo fratello minore, che si trasferiscono dalla bisnonna nella sua fattoria in Virginia mentre la madre si riprende da una perdita. Tuttavia, un potenziale pericolo incombe sulla proprietà.

Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, i film andranno in onda su Sky.

Sky Cinema Uno trasmetterà il film d’azione Operazione Fortune (2023) di G. Ritchie, con Jason Statham, alle 21.15. Il film segue la spia dell’MI6 Orson Fortune e la sua squadra di agenti che arruolano un attore hollywoodiano per aiutarli nella loro missione segreta di impedire la vendita di una nuova arma pericolosa.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due andrà in onda il film drammatico Un’ombra sulla verità (2021) di P. Le Guay, con Bérénice Bejo e Jérémie Renier. Ambientato a Parigi, Simon ed Hélène mettono in vendita la cantina del palazzo in cui vivono. Il signor Fonzic, un uomo apparentemente ordinario, ha espresso interesse. Tuttavia, presto…

Sky Cinema Action trasmetterà alle 19.45 il film d’azione Killer Elite (2011) di Gary McKendry, con Robert De Niro e Jason Statham. Danny, un ex sicario, è costretto a uscire dalla pensione quando scopre che il suo collega Hunter è stato rapito in Oman da uno sceicco in cerca di vendetta per la morte dei suoi figli. Denny deve agire rapidamente se vuole salvarlo.