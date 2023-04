Sapete chi è Marco Predolin? Età, moglie, figli e biografia del conduttore

Marco Maria Dalmazio Predolin è nato il 26 marzo 1951 a Borgo Val di Taro e attualmente ha 72 anni. È un veterano della televisione, conduttore radiofonico e imprenditore.

Si è sposato due volte e ha avuto tre figli: Alan, Bianca e Gilda.

A Pomeriggio Cinque, Predolin ha anche sottolineato la sua dedizione all’essere un padre devoto, in particolare con le due figlie più piccole.

Alan è adulto e risiede da tempo in California; con lui ho un rapporto tipico di due adulti. Devo dire che per Gilda e Bianca sono un genitore attento, premuroso e a volte severo. Tuttavia, questo è il ruolo di un genitore: non è sempre possibile concedere il consenso.

In un’intervista alla rivista Gente, ha rivelato i dettagli del suo rapporto con Gilda e Bianca.

La prima è emotivamente reattiva, mentre la seconda è determinata e sicura di sé. Come padre protettivo, sono attivamente coinvolto nella vita dei miei figli, che spesso condividono con me dettagli intimi che possono essere scomodi. Tuttavia, non ho mai cercato di essere considerato un amico; mi sforzo di fornire un ambiente strutturato alla nostra famiglia. I miei figli vivono con me e con la madre e hanno molta libertà.

Predolin ha una profonda ammirazione per sua moglie, Laura Fini, e le è immensamente devoto. Riflettendo sul loro rapporto, ha condiviso:

Ho sviluppato un forte legame con Laura grazie al suo carattere resistente e affidabile, che trovo particolarmente attraente. Il nostro rapporto è diventato reciprocamente vantaggioso, dato che ora collaboriamo nel mio ristorante.

Biografia

Marco Maria Dalmazio Predolin è nato a Borgo Val di Taro il 26 marzo 1951 da una famiglia di esuli di Zara. Inizia la sua carriera nel 1976, lavorando in diverse radio private, tra cui Radio Babboleo, TeleRadiocity e Radio Montecarlo.

Nel 1997 debutta in televisione a Tele Montecarlo. Nel 1983 entra in Fininvest e conduce i programmi M’ama non m’ama, Il gioco delle coppie, Passiamo la notte insieme e Una rotonda sul mare. Nel 1992 passa alla Rai e presenta I cerchi del mondo, La cultura dell’occhio e Quanto mi ami?

Dopo un periodo di assenza dalla televisione a causa di pettegolezzi infondati sulla sua morte e sull’AIDS, Marco torna sul piccolo schermo nel 2004 come concorrente del reality La talpa.

Nel 2017 ha avuto l’opportunità di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. In precedenza, ha condotto Ballando cantando, ha fatto parte del cast di Music Together e Casino, e ha lavorato a RTL 102.5 e Radio Zeta, con Bread Love e Zeta. Nel 1992 ha pubblicato il libro Chi non muore si rivede e nel 2010 è uscito Sfigati, manuale di autodiagnosi.

Nel 2010 ha aperto un ristorante a Porto Rotondo, in Sardegna.

Marco Predolin ha annunciato la sua partecipazione all’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Tv, Sorrisi e Canzoni ha riferito che Ilary Blasi è soddisfatta del cast che sarà presente nell’edizione 2023. Apprezzo la grande personalità dei concorrenti.