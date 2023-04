Hai capito chi è Laura Fini moglie di Marco Predolin

Una panoramica su Laura Fini, l’individuo che ha conquistato l’affetto del conduttore televisivo Marco Predolin.

La fama di Laura Fini è cresciuta grazie alla sua frequentazione con il conduttore televisivo Marco Predolin. Ha avuto una lunga carriera televisiva prima di un periodo di inattività fino al suo ritorno in TV con il Grande Fratello Vip nel 2017. In quell’occasione, Predolin fece i suoi primi commenti pubblici sulla donna che, due anni dopo, divenne sua moglie.

Le informazioni sulla data di nascita e sulla città natale di Laura Fini sono limitate. Si dice che prima dell’incontro con il conduttore Marco Predolin, che le ha cambiato la vita, lavorasse in uno studio medico.

Fini ha deciso di interrompere il suo rapporto di lavoro per intraprendere una collaborazione con un conduttore televisivo. I due gestiscono ora il ristorante Pirati Italiani a Porto Rotondo, dove risiedono anche.

Non si sa molto della vita privata di Laura Fini prima dell’incontro con Marco Predolin, e non è chiaro se fosse già sposata o avesse figli.

La relazione tra Laura e il conduttore televisivo è stata resa pubblica quando lui ha deciso di parlarne. Laura ha poi rivelato in un’intervista che il loro legame è stato un “amore a prima vista”: dopo essere stati invitati a cena in uno dei ristoranti di Predolin, sono stati inseparabili.

Nel 2019 si sono sposati con una cerimonia a Sestri Levante alla presenza dei figli di Predolin, Bianca, Gilda e Alan.

Qual è l’identità del coniuge di Laura Fini, Marco Predolin?

Marco Predolin, nato il 26 marzo 1951 a Borgo Val di Taro, è stato un noto conduttore delle reti Mediaset negli anni Ottanta. È stato il volto di programmi popolari come Il Gioco delle Coppie e M’ama non m’ama.

Nel 2004 ha partecipato al reality La Talpa, seguito dal Grande Fratello Vip nel 2017 dove purtroppo è stato eliminato per bestemmia. Sarà concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2023.

Non possiede un account Instagram.

Marco Predolin l’ha descritta come una persona di notevole forza e resilienza.

– Ama il mare