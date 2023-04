Oroscopo Paolo Fox weekend 15 e 16 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Potresti sentirti confuso dall’instabilità di questo giorno. Troverai sicuramente difficile prendere decisioni. Ma soprattutto, Ariete, dovresti cercare di non dare troppa importanza alle voci che circolano intorno a te. Le persone intorno a te diranno molte cose, ma dovrai cercare di distinguere tra l’origine del problema e aneddoti infondati. Devi avere risultati, non informazioni non verificate, false promesse o piani incerti.

Toro

Oggi ti chiameranno da ogni parte e riceverai innumerevoli inviti. Senza andare oltre, i tuoi amici ti inviteranno a goderti una piacevole serata e i tuoi familiari a una cena. Insomma, Toro, non avrai tempo di annoiarti. Ma se hai voglia di stare da solo, non dovresti sentirti costretto ad accettare tutti gli inviti solo perché vuoi compiacerli. Dovresti pensare anche a te stesso.

Gemelli

In questo giorno di oggi, la tua sete di apprendimento sarà illimitata. Potresti essere interessato a una nuova disciplina e decidere di dedicare tutto il tuo tempo libero ad essa. Gemelli, dovresti comprare libri sull’argomento o navigare in internet per cercare informazioni. Ma, soprattutto, non esitare ad avvicinarti a nuovi campi di studio che ti porteranno grandi soddisfazioni intellettuali. Quindi ora sai, dovresti dedicarti a coltivare il tuo giardino interiore.

Cancro

Non dovresti essere sorpreso se durante il giorno una persona del tuo ambiente ti afferra per il bavero. In questo modo potrebbe dare prova di una certa autorità per intervenire nella tua vita e ricordarti che è tempo per te di stabilizzarti un po ‘. Non dovresti metterti sulla difensiva e accettare di ascoltare i loro consigli. Cancro, a volte bisogna saper mettere da parte l’orgoglio.

Leone

Oggi sarete attratti dalle cose belle. Leone, il tuo senso artistico sarà rafforzato. Dovresti visitare un museo o una galleria d’arte per l’ispirazione. Oppure passeggia per la città per ammirare l’architettura degli edifici intorno a te. Potresti anche regalarti di riscoprire le magnifiche opere d’arte create dalla mano dell’uomo. A meno che coloro da cui sei attratto non siano membri del sesso opposto…

Vergine

Non sarà necessario che oggi ti chiudi in casa sotto chiave. Che ti piaccia o no, i tuoi amici, la tua famiglia o persino gli estranei busseranno alla tua porta come se fossero attratti da una forza sconosciuta. Vergine, dovresti alzarti presto per fare succhi di frutta e preparare qualcosa per uno spuntino prima dell’inizio della parata. Perché dopo non avrai un minuto per te stesso…

Bilancia

È giunto il momento per voi di strutturarvi e fare progetti. Bilancia, se hai degli obiettivi, questo potrebbe essere il giorno ideale per mettere in atto una nuova strategia. Dovresti fare un elenco dei passaggi da seguire. Mentre alcuni di loro possono farti perdere tempo, non dovresti scoraggiarti. Andando avanti strategicamente e logicamente, i tuoi sogni potrebbero diventare realtà più velocemente del previsto.

Scorpione

Questo potrebbe essere il giorno perfetto per cercare di diventare un po ‘creativo. Probabilmente, Scorpione, vorrai prenderti cura della tua casa, comprare una nuova casa o trasferirti in un appartamento molto più spazioso. O forse cambi solo alcuni mobili, metti alcune piante o ridipingi la tua stanza. Non dovresti dimenticare di usare il tuo ingegno per migliorare il tuo spazio vitale.

Sagittario

Oggi ti sentirai come se fossi il re del mambo e avrai assolutamente ragione. Sagittario, stai per conquistare un nuovo campo a cui potresti non aver mai pensato. Dovresti essere forte e autoritario. Questo periodo sarà estremamente favorevole per te, ma non c’è ancora motivo per te di concentrarti su dettagli non importanti. Dovresti assicurarti di essere aperto a tutti i tipi di suggerimenti. Non chiudere le porte scegliendo una sola opzione.

Capricorno

Sei una persona casalinga. La routine non ti infastidisce, al contrario, odi l’imprevisto. E oggi, anche la disorganizzazione degli altri è ciò che ti infastidisce. Dovresti convocarli e spiegare loro che non sopporti gli uffici ingombri di fascicoli e documenti. Ma puoi parlare con il cuore in mano di tutto ciò che ti infastidisce. Non preoccuparti, nessuno si sentirà ferito. Dopo tutto, Capricorno, un po’ di ordine non farà male a nessuno.

Acquario

Oggi potresti correre il rischio che gli eventi ti spingano oltre il limite. Acquario, per qualche motivo, alcune persone potrebbero scherzare con te. Ma, soprattutto, non dovresti farne una questione personale. Dovresti lasciare fare e lasciare andare. Non sarà necessario dare importanza a ciò che non ce l’ha. Dovresti aspettare che le cose si calmino. Domani tutto andrà molto meglio.

Pesci

Oggi sembri molto emozionato. Pesci, il tuo senso dell’umorismo sarà particolarmente vivace e tenderai a fare piccoli commenti simpatici e divertenti tutto il tempo. Sarà solo necessario che tu ti assicuri che tutti sappiano apprezzare i tuoi apprezzamenti. A volte, alcuni pensieri ambigui possono essere male interpretati. Se hai incontri con il tuo CEO, dovresti provare a tagliarti la lingua prima di andare.