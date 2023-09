Oroscopo Paolo Fox weekend 2 e 3 settembre 2023: Previsioni per Sabato e Domenica

Il weekend è alle porte, e cosa c’è di meglio che iniziare i vostri giorni liberi con un’occhiata alle previsioni astrologiche? Paolo Fox, rinomato astrologo e consulente delle stelle, ha elaborato le previsioni per il prossimo weekend, il 2 e 3 settembre 2023. Siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta? Allora preparate una tazza di caffè, rilassatevi e lasciatevi guidare dalle stelle.

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Sabato: La Luna nel vostro segno vi rende energici e pronti a mettervi in gioco. Sarà una giornata ideale per intraprendere nuove attività o fare sport. Nel pomeriggio, potreste avere un incontro sorprendente che potrebbe portare nuove opportunità.

Domenica: La Luna in Toro vi spinge a dedicare più tempo alla vostra famiglia e ai vostri affetti. Evitate di essere troppo impulsivi nelle decisioni finanziarie. Serata ideale per un momento romantico con il partner.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Sabato: La Luna vi sprona a mettere in ordine la vostra vita e a risolvere questioni irrisolte. Evitate di essere troppo critici con voi stessi. Un po’ di relax e cura personale vi faranno bene.

Domenica: Una giornata per coltivare le vostre passioni e hobbies. Potreste ricevere una proposta interessante in ambito professionale. Mantenete la calma nelle conversazioni familiari.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Sabato: La Luna nel vostro settore delle amicizie vi porta gioia e vitalità. Potreste ricevere una notizia che vi mette di buonumore. Evitate di sovraccaricarvi di impegni, cercate di godervi il momento.

Domenica: Giornata ideale per dedicarvi al relax e alle attività ricreative. In amore, cercate di essere più aperti e comunicativi con il partner. Fate attenzione alle spese eccessive.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Sabato: La Luna nel vostro settore della carriera vi spinge a dimostrare il vostro valore. Potreste ricevere elogi o riconoscimenti per il vostro lavoro. Evitate di lasciarvi coinvolgere in conflitti sul posto di lavoro.

Domenica: La Luna vi invita a dedicare tempo alla vostra casa e alla vostra famiglia. Una discussione potrebbe portare a una maggiore comprensione con il partner. Attenzione alle scelte impulsiva in denaro.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Sabato: La Luna nel vostro settore delle idee vi rende creativi e ispirati. Potreste avere un’intuizione importante. Fate attenzione alle parole, evitate di ferire involontariamente qualcuno.

Domenica: Giornata favorevole per relazioni sociali e incontri. Nel pomeriggio, potreste essere colti da un desiderio di cambiamento. Ascoltate il vostro cuore e seguite la vostra passione.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Sabato: La Luna nel vostro settore finanziario vi spinge a fare scelte oculate in denaro. Potreste avere nuove opportunità di guadagno. Evitate di essere troppo esigenti con voi stessi.

Domenica: Giornata per il relax e il benessere personale. In amore, cercate di mettere da parte le preoccupazioni e di godervi il momento presente. Fate attenzione alle tensioni familiari.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Sabato: La Luna nel vostro segno vi rende affascinanti e magnetici. Potreste attirare l’attenzione di qualcuno. Un’idea creativa potrebbe portare risultati positivi.

Domenica: Giornata ideale per rilassarsi e divertirsi. In amore, cercate di comunicare in modo chiaro e aperto con il partner. Fate attenzione alle spese eccessive.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Sabato: La Luna nel vostro settore interiore vi invita a riflettere e a fare bilanci. Potrebbe essere il momento di lasciar andare ciò che non vi serve più. Evitate di soffocare le emozioni.

Domenica: Una giornata per dedicarvi alle attività domestiche e alla famiglia. Nel pomeriggio, potreste avere un’intuizione significativa. Lasciate che la vostra creatività guidi le vostre azioni.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Sabato: La Luna nel vostro settore delle amicizie vi porta gioia e allegria. Potreste ricevere un invito o partecipare a un evento sociale. Evitate di prendere decisioni affrettate.

Domenica: Giornata per dedicarvi alle relazioni e alle amicizie. Una conversazione importante potrebbe portare a una maggiore comprensione con il partner. Fate attenzione alla gestione del tempo.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Sabato: La Luna nel vostro settore della carriera vi spinge a dimostrare il vostro valore. Potreste ricevere una proposta interessante o un’opportunità di crescita professionale. Evitate di mettervi troppa pressione.

Domenica: Giornata per il relax e il benessere personale. In amore, cercate di comunicare apertamente con il partner. Fate attenzione agli ostacoli che potrebbero presentarsi.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Sabato: La Luna nel vostro settore delle idee vi rende creativi e ispirati. Potreste avere una nuova visione o un’idea geniale. Evitate di essere troppo dispersivi, concentratevi su ciò che conta di più.

Domenica: Giornata favorevole per connessioni sociali e incontri. Nel pomeriggio, potreste sentirvi spinti a intraprendere un nuovo percorso. Ascoltate la voce interiore e seguite le vostre passioni.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Sabato: La Luna nel vostro settore finanziario vi invita a valutare le vostre risorse e a prendere decisioni finanziarie sagge. Potreste ricevere buone notizie o opportunità di guadagno.

