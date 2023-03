Oroscopo Paolo Fox weekend 25 e 26 marzo 2023, le previsioni per domani e dopodomani

Ariete

Quotidiano: “Questa giornata è assolutamente propizia per mettere ordine alle idee che non smettono di girare nella tua testa riguardo a un cambio di lavoro o professione. In ogni caso, la tua mente e il tuo cuore ti stanno urlando che devi cambiare rotta, perché dove sei ora non sei pieno, quindi sistemati le idee e inizia a muoverti verso ciò che ti renderà davvero felice e soddisfatto. Settimanalmente: “Una settimana in cui l’intuizione è piena. Tutti questi doni di cui la natura vi ha dotato saranno in superficie. Ascolta la tua voce interiore e lasciati guidare da essa. Avrai anche riunioni con gli anziani della tua famiglia sul lato femminile. È tempo di lavorare su questa energia ma accompagnati o accompagnati da queste persone”.

Leone

Quotidiano: “Accetta suggerimenti, soprattutto se provengono da persone che ti amano, quelle critiche sono estremamente costruttive, quindi usale, sicuramente se applichi uno di questi suggerimenti può accadere qualcosa di magico, qualcosa si muoverà per il tuo bene e la tua crescita personale. ” Settimanalmente: “Le strade saranno libere e gli obiettivi molto chiari: li vedi. So che hai già fatto un sacco di sforzi e sei molto stanco, ma devi solo dare un po ‘di più. Una settimana importante per chiedere il corteggiamento o il matrimonio”.

Sagittario

Diario: “Oggi è meglio tacere, salvare commenti e immischiarsi nei pettegolezzi, oggi tutto ciò che dici potrebbe essere usato contro di te, quindi il silenzio sarà il tuo miglior alleato.” Settimanale: “Le strade sono aperte e sono lì per te. È tempo che tu li prenda. È anche importante che tu sia a casa e riprenda il fuoco della casa, l’unione che hai trascurato molto per essere immerso o immerso in situazioni che non ti corrispondono più. Presta attenzione anche al tuo lavoro, perché potresti perderlo”.

Toro

Quotidiano: “Incontri con la famiglia, non si può dire che non parteciperete perché sapete bene che lì e ora verranno alla luce molti colloqui e questioni pendenti riguardanti le procedure. Finalmente tutti in famiglia sono d’accordo su quel movimento, tutti raggiungeranno un accordo di grande beneficio per ciascuno“. Settimanale: “È una settimana di molte rivelazioni, dove quello che stai cercando lo troverai, ma devi essere preparato perché se ti piace o non ti piace quello che trovi, devi essere ben piantato nel terreno. Ci possono essere molti segreti che hai percepito ma non hai voluto riconoscere. È anche importante che tu implementi piani o progetti che avevi interrotto perché non li avevi sollevati perfettamente sulla carta. “

Vergine

Diario: “Non sprecare il tuo tempo in rimproveri, non più, hai lottato cercando di stare bene con un amico o un familiare e non hai ottenuto altro che continuare a deludere te stesso, quindi lascia andare quella relazione. Sì, è ora di arrendersi, ma non vederlo dalla sconfitta, meglio andare dal punto in cui hai provato tutto”. Settimanale: “Avrai una grande ispirazione, la creatività è tutto ciò che dà. Le muse non smettono di parlare nel tuo orecchio e con questo hai l’opportunità di risolvere molte cose. È una settimana perfetta per il romanticismo e per sistemare le cose, ma anche per le riunioni di famiglia”.

Capricorno

Diario: “Non sentirti in colpa per non poter essere ovunque, non sei onnipresente, e gli altri dovranno capire, non lasciare che nessuno ti faccia sentire in colpa.” Settimanalmente: “Una settimana per riprendere vecchie amicizie che ami tanto e fare incontri con loro, dal momento che le hai trascurate perché lavori sempre. Tutto ciò che ha a che fare con la salute viene lasciato indietro. Tutti i problemi e i disturbi scompaiono, ma ciò non significa che dovresti continuare a trascurare te stesso come hai fatto giorni o settimane fa.

Gemelli

Diario: “Chi cerca trova, quindi devi essere chiaro che sopporterai tutto ciò che viene rivelato, ma se ad un certo punto non sei sicuro che non resisterai se trovi quello che cerchi, è meglio lasciare stare le cose e le situazioni o porterai solo rabbia, tristezza e soprattutto delusioni. ” Settimanale: “Dovrai usare tutta la pazienza che hai. Avere molta tolleranza con tutto e tutti intorno a te. Devi capire che non tutti stanno andando al tuo ritmo e che è tempo di sedersi per terra, sapere dove appartieni e dove stai andando. Se non ti è chiara questa situazione, continuerai a sentirti un naufrago per tutta questa settimana”.

Bilancia

Diario: “Questo giorno la famiglia sarà sopra di te, vogliono già vederti, vogliono già sapere di te, molto è stata la tua distanza per le tue molteplici occupazioni, quindi concediti il tempo e vivi, che ti farà anche molto bene nutrirti con il loro amore e compagnia“. Settimanale: “È una settimana di grande successo, brillerai in tutti gli aspetti: famiglia, lavoro, con amici e partner. Ma dovrai anche preoccuparti delle preoccupazioni che hai lasciato in sospeso per paura o per non affrontare determinate situazioni. “

Acquario

Quotidiano: “Questa giornata è perfetta per uscire a prendere fiato nella natura, non importa se si tratta di un parco, lo scherzo è nutrire la tua energia che è ben necessaria, è un ottimo momento per rilassarsi e lasciare per un momento tutto ciò che ti preoccupa, quindi non esitare, vai alla ricerca di quella tranquillità “. Weekly: “La strada è libera, ma dovrai camminarci dentro e uscire da quella zona di comfort. Solo allora vedrai che il percorso verso i tuoi obiettivi e progetti non avrà ostacoli e, soprattutto, con l’aiuto di tutte le persone che ti amano e ti sostengono.

Cancro

Diario: “Prova, non mollare. Questo giorno è per continuare a combattere, è per continuare alla ricerca dell’opportunità che già meriti, quindi non tirarti indietro, guarda avanti e vai dritto al tuo obiettivo che è già più vicino e più chiaro che mai. Questo giorno può avere qualche svantaggio in tutto ciò che si riferisce all’amore, sii cauto con le decisioni che prendi. Settimanalmente: “Dovrai ristrutturare molte cose. Dovrai fare nuove amministrazioni sia finanziariamente che nel tuo tempo. Una settimana importante per te per chiarire i tuoi pensieri, idee e progetti, e non continuare a girare la tua mente perché è qualcosa che ti logora e non arrivi mai da nessuna parte. “

Scorpione

Diario: “Attenzione a quel cattivo personaggio in questo giorno, non vendicatevi di nessuno per quello che provate o per la frustrazione che provate per ciò che non è stato raggiunto nei giorni passati, controllatevi, in fondo sapete che arriveranno giorni migliori, quindi tenetevi stretti e godetevi meglio la giornata. ” Settimanale: “Settimana di grande fertilità e abbondanza, ma finalmente questo sarà tangibile: lo vedi, lo senti. Tutto il lavoro e lo sforzo dei giorni o delle settimane passate lo vedranno finalmente riflesso nel tuo portafoglio e nell’economia. Inoltre, questi giorni saranno molto buoni per ritrovare la comunicazione con la coppia e riconquistare la fiducia che ad un certo punto è stata persa. “

Pesci

Quotidiano: “Non dire nulla di ciò che accade nella tua casa, non dire i tuoi piani futuri, oggi mantieni i tuoi nuovi obiettivi il più possibile, non permettere a nessuno di rompere la buona striscia che porti con qualche cattiva energia o intenzione.” Settimanalmente: “Una settimana di grande gioia dove si incontrano obiettivi e si celebrano tante celebrazioni e feste. Divertiti, perché le persone che ti vogliono bene ti saranno molto vicine sostenendoti e aiutandoti, ma soprattutto rendendo la tua vita più felice”.