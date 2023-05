Oroscopo settimanale Capricorno: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 1 sei in un momento chiave e molto fluido della tua proiezione personale e professionale. Ciò che dovresti evitare è trincerarti nelle tue idee e non accettare quelle degli altri negli obiettivi che hai in comune.

Martedì 2, l’intelletto e la saggezza ti aiuteranno ad arrivare al fondo di ciò che è importante fare oggi. Evito che le responsabilità familiari influenzino tutti i tipi di azioni in questo giorno.

Mercoledì 3, senti che devi essere più cordiale e parlare con la famiglia. Ma oltre ai tuoi obblighi professionali, a volte ti impediscono di occuparti di tutte le questioni come vorresti. Organizzati bene.

Giovedì 4 sarà una magnifica giornata per il modo organizzato di svilupparsi in campo professionale e personale. Evita di lasciare da parte la famiglia e bilancia i tempi.

Venerdì 5, la tua serietà e dedizione ti aiuteranno in questo giorno. Evita di lasciare da parte altri aspetti familiari essendo troppo consapevole solo della professione e dei tuoi affari.

Sabato 6 è un momento in cui il tuo ingegno e la tua motivazione ti indirizzano verso ciò che vuoi veramente. Dovresti evitare che la famiglia si risenta delle tue occupazioni professionali.

Domenica 7, sai cosa vuoi e lavori sodo per questo. Abbi fiducia che tutto andrà nel modo preciso e perfetto in cui ti sentirai a tuo agio e vicino agli altri.