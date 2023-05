Oroscopo settimanale dal 3 al 9 maggio 2023, previsioni e classifica

Ma prima di iniziare, voglio sottolineare che l’astrologia non è una scienza esatta e le previsioni sono basate su tendenze generali. Queste informazioni sono solo per intrattenimento e non dovrebbero essere utilizzate per prendere decisioni importanti.

Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo!

Classifica delle energie cosmiche

Prima di entrare nei dettagli delle previsioni settimanali, diamo un’occhiata alla classifica delle energie cosmiche del momento.

Marte in Leone – Questa posizione di Marte porterà molta energia e passione nella vita amorosa e creativa. Potresti sentirsi più sicuro di te stesso e pronto a prendere rischi. Venere in Toro – Questa posizione di Venere favorisce la stabilità nelle relazioni e nella vita finanziaria. Potresti sentirti più incline a coccolarti e ad apprezzare le piccole cose della vita. Saturno in Acquario – Questa posizione di Saturno può portare sfide nella vita sociale e nelle amicizie. Potresti sentirsi più distaccato o solitario del solito. Plutone in Capricorno – Questa posizione di Plutone porterà un senso di potere e di trasformazione nella tua carriera. Potresti sentirsi più ambizioso e pronto a raggiungere i tuoi obiettivi.

Previsioni settimanali per ogni segno zodiacale