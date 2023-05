Oroscopo settimanale Gemelli: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 1, sarà un momento magico per il tuo spirito creativo, e con simpatia e grazia nel tuo modo di comunicare. Dovresti evitare di correre e nervosire prima di qualsiasi inconveniente o ritardo nelle tue attività.

Martedì 2, dovresti usare il tuo intelletto in modo ben organizzato e sereno. In questo modo, eviterai errori nel tuo modo di comunicare e raggiungere gli altri, aggrappandoti solo alle tue idee.

Mercoledì 3, le tue esibizioni saranno in questa giornata ingegnosa, ma dovresti evitare che i risultati siano veloci come il tuo modo di agire. Tutto ha bisogno del tuo tempo e quindi uccidi la calma.

Giovedì 4 è un giorno in cui avrai grandi idee e anche pensieri organizzati. È un momento molto utile in cui dovresti rimanere calmo ed evitare di correre.

Venerdì 5, è un giorno per approfittare della magnifica organizzazione che avrete. La tua abilità e ingegnosità nelle conversazioni saranno evidenti. Ma dovresti evitare di raggiungere conclusioni personali senza tenere conto del tutto.

Sabato 6, sarai in grado di organizzarti con più calma e più risorse e abilità, che ti aiuteranno nei tuoi piani. Dovresti rimanere calmo in ogni momento perché hai bisogno di più tempo per fare tutto.

Domenica 7, la tua mente oggi sarà molto profonda, intensa e luminosa per le attività che fai. Dovresti mantenere un equilibrio tra la tua vita personale e la tua vita familiare.