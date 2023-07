Orrore domestico: Bambini maltrattati e abusi in una famiglia calabrese - Controcopertina

Un caso di abusi e maltrattamenti scioccante

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri in Calabria, accusato di gravi maltrattamenti in famiglia e di aver commesso abusi sessuali nei confronti della moglie e della figlia adottiva di soli 10 anni. La vicenda ha lasciato il pubblico sconvolto per la brutalità degli atti perpetrati all’interno della casa familiare.

La terribile condizione dei bambini e della moglie

I bambini, costretti a vivere in un vero e proprio inferno, sono stati soggetti a una serie di vessazioni e violenze. Uno dei bambini è stato costretto a uccidere animali e far sparire le carcasse, mentre tutti i bambini sono stati picchiati, minacciati e costretti a svolgere i compiti domestici sin da quando avevano solo 5 anni. La moglie, vittima di ripetuti abusi sessuali, ha subito una grave violenza psicologica che l’ha spinta a tentare il suicidio.

L’intervento delle autorità e l’arresto dell’uomo

La storia è venuta alla luce quando la donna è riuscita a fuggire dalla casa con i figli e a denunciare l’accaduto alle autorità competenti. I carabinieri hanno quindi avviato un’indagine che ha portato all’arresto del 50enne calabrese, accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e possesso illegale di armi da fuoco.

I bambini costretti a compiere atti atroci

I bambini sono stati costretti a impiccare animali e a far sparire le carcasse, subendo pene corporali come bastonate, lancio di sassi e frustate se non adempivano ai compiti assegnati. Uno dei bambini, figlio della moglie, è stato costretto a partecipare attivamente agli atti di crudeltà sugli animali, mentre uno dei figli adottivi è stato vittima di abusi sessuali fin da quando aveva soli 10 anni.

La terribile violenza sulla figlia adottiva

La figlia adottiva della coppia è stata ripetutamente violentata dal 50enne, costringendola a compiere atti sessuali e minacciandola con una pistola. Gli abusi sono iniziati quando la bambina aveva appena 10 anni e sono proseguiti fino all’età di 13 anni, con l’uomo che la minacciava e la picchiava quando cercava di rifiutarsi.

Questa tragica vicenda di violenza domestica ha destato orrore e sconcerto nel pubblico. Ora le autorità si occuperanno del caso, cercando di assicurare giustizia e protezione ai bambini e alla moglie, che hanno vissuto un vero e proprio incubo all’interno della loro famiglia.