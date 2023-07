Preoccupazione per Edwin Van der Sar: l'ex portiere in terapia intensiva - Controcopertina

Un triste annuncio che scuote il mondo del calcio

Edwin Van der Sar, l’ex portiere di fama internazionale e attuale direttore generale dell’Ajax, è attualmente ricoverato in terapia intensiva a causa di un’emorragia cerebrale. La notizia ha gettato una cupa ombra sul mondo del calcio, suscitando preoccupazione e apprensione tra i tifosi e gli amanti dello sport.

Le condizioni di Van der Sar

La notizia del ricovero è stata comunicata dall’Ajax attraverso i propri canali social. Nel messaggio pubblicato, il club olandese ha espresso tristezza nel dover informare che Edwin Van der Sar è attualmente in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale. I suoi familiari e l’intera squadra dell’Ajax sono al suo fianco, dimostrando il loro sostegno in questo momento difficile.

Una carriera di successo nel calcio

Van der Sar, nato nel 1970, è considerato uno dei migliori portieri della sua generazione. Ha avuto una carriera di grande successo che lo ha visto giocare per importanti club europei come la Juventus e il Manchester United. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2011, Van der Sar ha intrapreso una nuova sfida come dirigente, assumendo il ruolo di direttore generale all’Ajax, la squadra in cui ha iniziato la sua formazione.

L’intero mondo del calcio è unito nell’auspicio di una pronta guarigione per Edwin Van der Sar. I suoi contributi al calcio come giocatore e dirigente sono stati fondamentali, e ora tutti si augurano che possa superare questo momento difficile e tornare presto in salute. I pensieri e le preghiere di tifosi e colleghi sono rivolti a lui, nella speranza che possa riprendersi al più presto.