Quanto guadagna Fabio Fazio per Che Tempo che Fa su Nove: cifre strabilianti

Conosciuto come Fabio Fazio, l’esperto presentatore ha recentemente abbandonato la Rai per trasferirsi al canale Nove, portando con sé il suo famoso show Che Tempo che Fa. Si è generato molto interesse riguardo al suo nuovo stipendio con il passaggio alla nuova casa editrice. Secondo alcune fonti che hanno cercato di far luce sulle speculazioni al momento del cambio di rete, l’importo annuale che Fabio Fazio dovrebbe ricevere è di circa 2,5 milioni di euro per stagione televisiva. Grazie al suo nuovo contratto di quattro anni con Warner Bros Discovery, l’importo totale che dovrebbe percepire si aggira attorno i 10 milioni di euro.





Fabio Fazio e l’Incremento dei Profitti con Discovery

Fabio Fazio ha preso la decisione di lasciare la Rai per unirsi al team della rete Discovery nel canale Nove. Ha portato con sé il suo famoso show trasmesso precedentemente su RAI 3, insieme al suo team di lavoro. Ma quanto guadagnava alla Rai? Le fonti disponibili stimano che lo stipendio annuale di Fabio Fazio fosse probabilmente pari a 2,2 milioni di euro. Con il passaggio a Discovery, il suo stipendio dovrebbe aver subito un aumento.

L’esperto presentatore TV ha firmato un contratto di durata quadriennale con Discovery e dovrebbe percepire un salario annuale di 2,5 milioni di euro. Questo fa calcolare che, nei quattro anni previsti dal contratto, il suo guadagno totale ammonti ai menzionati 10 milioni di euro. Questo cambiameto di rete è rivelato beneficiario per lui non solo economicamente, ma pure in termini di libertà nella selezione dei temi e degli ospiti del suo show.

La Partenza di Fabio Fazio Dalla Rai

Fabio Fazio ha quindi salutato la Rai, conducendo con sé la comicità indimenticabile di Luciana Littizzetto, sua inseparabile compagna di show per gli ultimi 20 anni. La ragione dietro il cambio di rete di Fazio non è stata espressamente chiarita, ma tutto sembra girare attorno a una serie di trasformazioni in atto nell’emittente televisiva pubblica, modifiche ancora in discussione attualmente, in considerazione delle voci di corridoio riguardanti altri possibili addii alla Rai.

Già in quel periodo si sono affacciate delle ipotesi su altri importanti nomi Rai, tra cui Amadeus, il quale si pensava potesse lasciare la Rai. E in fatti per Amadeus le cose hanno preso esattamente questa direzione, dato che anche il conduttore di Affari Tuoi e delle recenti edizioni del Festival di Sanremo ha optato per Discovery, specialmente sul canale Nove, dove presenterà nuove trasmissioni a partire dalla prossima stagione televisiva.