Lazza sta per diventare padre, Greta Orsingher aspetta un bambino

Il rapper Lazza e Greta Orsingher hanno recentemente annunciato una lieta novità che ha sorpreso e deliziato i loro fan: la coppia è in attesa del loro primo figlio. La notizia, diffusa attraverso un post sui social media che includeva l’immagine di un’ecografia e un paio di mini sneakers, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e scatenato una pioggia di auguri da amici e colleghi.





Descritto affettuosamente come “Minilazzala” nella didascalia del post, l’annuncio di Greta Orsingher e Lazza non ha lasciato spazio a dubbi sulla gioia e l’eccitazione della coppia. Nonostante la sorpresa per molti dei loro follower, amici stretti e colleghi del mondo dello spettacolo erano già al corrente della novità. Tra i commenti al post, si distinguono le felicitazioni di personaggi noti come Emma Marrone, che scherzosamente ha scritto “Zia Emma”, Laura Pausini con i suoi calorosi auguri, e commenti entusiasti da parte di Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini, Luca Argentero, Fred De Palma, e Tony Effe.

Chi è Greta Orsingher?

Greta Orsingher, 25 anni, è ben conosciuta nel panorama dei media italiani. Secondo quanto riportato da Novella2000, Greta è nata a San Diego, ma ha radici italiane che l’hanno portata a trasferirsi a Milano, dove ha studiato alla IULM. Con oltre 37 mila follower su Instagram, Greta ha fatto parlare di sé nel mondo del gossip ben prima di iniziare la sua relazione con Lazza. È stata legata in passato a Fedez, prima del suo incontro con Chiara Ferragni, e ha partecipato come corteggiatrice a “Uomini e Donne” nel 2017, tentando di conquistare Marco Cartasegna. Inoltre, è apparsa in televisione nel reality show “La Scimmia Pensa” tra il 2012 e il 2013.

Lazza e Greta, nonostante la loro relazione sia relativamente recente, dimostrano di essere pronti a intraprendere insieme questa nuova avventura. Il loro amore, sbocciato in pochi mesi, è già culminato in una delle gioie più grandi: la prospettiva di diventare genitori. Questo li avvicina non solo come coppia ma come futura famiglia, consolidando ulteriormente il loro legame.

In conclusione, l’arrivo di un bambino per Lazza e Greta Orsingher è un evento che non solo celebra il loro amore ma arricchisce le loro vite con un nuovo inizio. Mentre si preparano a accogliere il loro primo figlio, il sostegno di amici, famiglia e fan sarà indubbiamente una fonte di grande conforto e felicità per la coppia.