Stephen Ireland, co-fondatore di Pride in Surrey, è stato condannato a 24 anni per aver violentato un ragazzo di 12 anni conosciuto su un’app di incontri

Un uomo di 41 anni, Stephen Ireland, è stato condannato a 24 anni di carcere dopo aver violentato un bambino di 12 anni descritto come “estremamente vulnerabile”. L’incidente è avvenuto il 19 aprile 2024, nell’appartamento che Ireland condivideva con il suo compagno, David Sutton, di 27 anni, ad Addlestone. I due si erano conosciuti tramite l’app di incontri Grindr.





La corte di Guildford ha appreso che Ireland è stato anche condannato a sei anni di libertà vigilata, mentre Sutton ha ricevuto una pena di quattro anni e mezzo per reati legati alla produzione di immagini indecenti di minori e per il possesso di materiale pornografico estremo. Durante l’udienza, il giudice Patricia Lees ha affermato che Ireland si è approfittato della vulnerabilità del ragazzo.

Il giovane, indicato in tribunale come “Bambino A”, era stato segnalato come scomparso. Ha raccontato agli inquirenti di aver avuto rapporti sessuali nell’appartamento e di aver fumato un bong contenente metanfetamina, mentre materiale pornografico veniva riprodotto su un computer portatile. Inizialmente, il ragazzo aveva dichiarato a Ireland di avere 17 anni, ma quando ha successivamente corretto la sua età a 13 anni, Ireland ha risposto: “OK, dobbiamo solo tenerlo segreto”.

Il giudice Lees ha commentato la risposta di Ireland, sottolineando che “lungi dal trovarlo ripugnante, l’ha trovato eccitante e ha cercato di farlo di nuovo”. Dopo il loro incontro, Ireland ha continuato a comunicare con il ragazzo tramite Telegram, descrivendo la sua età come “birichina e perversa”. Nella stessa conversazione, ha proposto al ragazzo di partecipare a un rapporto a tre, inviandogli anche foto di sé e di Sutton.

I giurati hanno appreso che Ireland ha inviato una foto del “Bambino A” a Sutton, descrivendolo come un “bambino di 14 anni” desideroso di “giocare con i corpi degli uomini”. Entrambi gli imputati, che avevano ruoli attivi nell’organizzazione Surrey Pride, sono stati dichiarati colpevoli di vari reati sessuali contro minori, tra cui voyeurismo e possesso di immagini proibite.

Il tribunale ha rivelato che nell’agosto 2022, Ireland e Sutton avevano discusso di procurarsi un ragazzo di 13 anni per festeggiare il 25° compleanno di Sutton, previsto per ottobre dello stesso anno. Durante il processo, è emerso che Ireland aveva anche assistito in diretta a un atto sessuale tra Sutton e un ragazzo di 16 anni, senza che l’adolescente fosse a conoscenza di essere registrato. Ireland inviava messaggi a Sutton durante l’atto, dicendo “non sa che sono qui” e suggerendogli cosa fare.

Il giudice Lees ha dichiarato: “Vi siete alimentati a vicenda. Sicuramente vi siete sostenuti a vicenda nelle vostre perversioni.” Inoltre, è stato evidenziato che i due uomini avevano tentato di ostacolare la giustizia cancellando prove dai loro dispositivi dopo essere stati rilasciati su cauzione nel giugno 2024.

Ireland è stato condannato per diversi capi d’imputazione, tra cui stupro, induzione di minori a compiere atti sessuali, violenza sessuale e vari reati legati alla produzione e distribuzione di immagini indecenti. Sutton ha ricevuto pene per voyeurismo e possesso di immagini proibite, oltre a ostacolare il corso della giustizia.

Il giudice ha sottolineato che Ireland era consapevole delle vulnerabilità dei giovani legati all’organizzazione Surrey Pride, di cui era un membro attivo. “A” era ovviamente, per qualsiasi adulto, un bambino estremamente vulnerabile e fortemente sessualizzato. “Qualsiasi adulto responsabile avrebbe subito compreso che c’era un’alta probabilità che A fosse un giovane che era stato oggetto di adescamento sessuale da parte di uomini adulti in età molto precoce e si sarebbe preoccupato per lui invece di approfittarsene”, ha aggiunto il giudice.

L’avvocato difensore di Ireland, Alex Kirkler, ha sostenuto in aula che il suo cliente non ha abusato della sua posizione all’interno dell’organizzazione Surrey Pride per commettere questi reati.