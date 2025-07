Un padre di Texas muore eroe durante l’inondazione: taglia il braccio per salvare la famiglia

Julian Ryan, 27 anni, ha sacrificato la vita tagliandosi il braccio per aprire una via d’uscita e mettere in salvo fidanzata e figli durante l’alluvione in Ingram, Texas.





Il 4 luglio, una colata d’acqua improvvisa ha travolto la roulotte di Julian Ryan, vicino al fiume Guadalupe, sorprendendolo insieme alla fidanzata Christinia Wilson, ai loro due bambini (6 anni e 13 mesi) e alla madre di lui, durante un sonno interrotto bruscamente dall’avanzata delle acque .

Le prime fasi della tragedia si sono consumate in pochi istanti. L’acqua ha fatto irruzione nella stanza dove la famiglia era rifugiata, salendo rapidamente fino in vita: “It just started pouring in, and we had to fight the door to get it closed to make sure not too much got in. We went back to the room and started calling 911,” ha raccontato Wilson . Dopo un tentativo vano di rioccupare la porta, l’acqua ha continuato a salire, arrivando al petto degli occupanti, impossibilitati a uscire tramite l’ingresso.

In un gesto disperato, Ryan ha sfondato la finestra, permettendo a tutti di passare verso un’uscita di fortuna. Un frammento di vetro ha però reciso un’arteria del suo braccio, quasi staccandolo del tutto . Nonostante le chiamate ripetute al 911, i soccorsi non sono intervenuti in tempo .

Quando le forze dell’ordine sono finalmente giunte, Ryan era già in fin di vita: “I’m sorry, I’m not going to make it. I love y’all,” ha detto ai suoi cari, in uno dei momenti più strazianti, prima di spirare tra le braccia della madre .

La famiglia e chi lo conosce lo ricordano come una presenza sempre gioiosa, gentile e altruista: la sorella di Julian, Connie Salas, ha dichiarato che “He went out a hero” , e la fidanzata aggiunge che “He was the best father, and was always such a happy person who was never above helping people” .

Le autorità locali hanno confermato che le morti nella regione di Kerr County ammontano a 43, di cui 28 adulti e 15 minori; al momento altri cinquanta sono state individuate nelle aree circostanti, portando il bilancio ufficiale a almeno 82 vittime, tra cui numerosi bambini . Decine di giovani di un campo estivo sono ancora dispersi .

La drammatica vicenda ha sollevato interrogativi sulla preparazione delle comunità ai rapidi fenomeni meteorologici. Wilson ha denunciato l’assenza di sirene di allerta: “We would have left. We would have gone anywhere else,” ribadendo l’importanza di adottare sistemi d’allarme efficaci .

Le piogge di quel fine settimana sono state caratterizzate da precipitazioni eccezionali, con il fiume Guadalupe che è cresciuto di oltre otto metri in pochi minuti, inondando la zona e sommergendo case, roulotte, auto e aree pubbliche ().

Le autorità federali e il governatore Greg Abbott hanno dichiarato lo stato di calamità per le contee colpite – Kerrville, Ingram, Hunt e oltre – mobilitando risorse per le operazioni di ricerca e soccorso . Al contempo, gruppi locali e volontari hanno lanciato raccolte fondi, come quella su GoFundMe, per sostenere economicamente la famiglia di Julian e contribuire al recupero delle aree in difficoltà ().

La comunità di Ingram, lacerata dalla perdita di un padre che – in un gesto estremo e disperato – ha compiuto l’atto più grande d’amore, è ora impegnata nel trovare nuove forme di prevenzione e sensibilizzazione contro tali eventi improvvisi, affinché gesti come quello di Julian non restino vani e non si ripetano più drammi simili.