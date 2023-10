Orrore in famiglia: bambina di 5 anni violentata e uccisa dopo essere stata cacciata di casa dalla madre

Un Orrore Inconcepibile: Bambina di 5 Anni Violentata e Uccisa

Una notizia agghiacciante ha sconvolto tutti, sia chi conosceva la piccola vittima sia chi ha appreso la tragica storia attraverso i media. Una bambina di soli 5 anni è stata violentata e uccisa, una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica per la sua crudezza e tristezza. Solo due settimane prima del tragico evento, la piccola era stata cacciata di casa dalla madre e viveva in una zona pericolosa.

La bambina è diventata vittima di un atto criminale che le ha strappato la vita. La madre, che conosceva l’assassino della figlia, l’aveva cacciata di casa, così come il marito. La piccola era praticamente sola in un bosco quando è stata avvicinata dal suo assassino. La scoperta delle autorità ha lasciato tutti senza parole.

Zoey Felix: Una Vita Strappata Troppo Presto

La vittima si chiamava Zoey Felix e ora tutti sono devastati dal dolore. Zoey è stata violentata e poi brutalmente uccisa. Il suo corpo è stato ritrovato in una stazione di servizio. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la piccola respirava ancora, ma è deceduta dopo il trasporto in ospedale. I vicini di casa hanno rivelato che l’assassino era un giovane che aveva vissuto nella casa della famiglia di Zoey.

L’omicidio è avvenuto a Topeka, nello stato del Kansas, negli Stati Uniti. L’assassino è un senzatetto di 25 anni, Michel Cherry. Secondo quanto riferito dai vicini, Zoey non frequentava la scuola e spesso veniva trovata da sola per strada. Avevano cercato di aiutarla offrendole cibo e vestiti, dato che le condizioni igienico-sanitarie della sua famiglia erano disastrose, con presenza di feci e senza acqua per lavarsi. I vicini hanno detto: “Tutti volevano bene a Zoey, tranne i suoi genitori”.

Emergono anche dettagli sconcertanti sulla madre di Zoey: aveva causato lesioni personali a un altro bambino nato nel 2018 con un’arma potenzialmente letale. Ora la morte di Zoey ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Topeka.