Stop improvviso ad Amici 23: Maria De Filippi costretta a fermare tutto per un momento di fragilità

Amici 23: Interruzioni e Sospensioni

La nuova edizione di Amici 23 è appena iniziata e, come di consueto, la prima fase del programma viene registrata il giovedì per essere poi trasmessa la domenica pomeriggio. Tuttavia, grazie alle anticipazioni rivelate da Amici News e SuperGuidaTv, sappiamo già cosa accadrà nella puntata del prossimo 8 ottobre. Non mancheranno sfide, prove, controversie e problemi. Tra gli ospiti della puntata, Annalisa e Virna Toppi, rispettivamente giudice di canto e di danza.

Secondo quanto riportato da Amici News e SuperGuidaTv, la registrazione di giovedì scorso è durata più del previsto a causa di un problema di connessione. Maria De Filippi è stata costretta a interrompere tutto per circa 20 minuti per ripristinare il collegamento con Takagi e Ketra, ospiti a distanza della puntata.

La Puntata Interrotta: Il Momento di Kumo

Uno dei protagonisti indiscussi della nuova puntata di Amici 23 è il ballerino Kumo, all’anagrafe Tiziano Coiro, che ha lasciato lo studio in lacrime. Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, dopo la proiezione di un video dedicato a lui, Kumo è uscito dallo studio visibilmente commosso.

In seguito è stato mostrato uno spezzone in cui veniva presentata una scatola di medicinali con la sua immagine e la scritta “Kumodil”, seguita dall’avviso “leggere attentamente il foglio illustrativo”. Poco dopo, Kumo è rientrato in studio.

Altri Spoiler di Amici 23

Tra gli altri spoiler riguardanti la prossima puntata di Amici 23, sappiamo che la gara degli inediti è stata vinta da Petit, con il suo brano che verrà prodotto da Takagi e Ketra. Petit ha superato Space ed Ezio.

Infine, si scopre che Sarah ha superato la sua sfida, battendo l’aspirante allieva Alice. A giudicare la sfida è stato Beppe Vessicchio.