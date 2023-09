Orrore nel congelatore: marito nasconde moglie morta per prendere la pensione

Nasconde la moglie morta nel freezer per prendere la pensione: la storia inquietante dalla Svezia

Un uomo di 57 anni è stato arrestato in Svezia per aver nascosto il corpo senza vita di sua moglie, al fine di continuare a percepire la pensione della donna. La vittima, una norvegese, sarebbe morta lo scorso mese di marzo, ma l’uomo avrebbe rassicurato amici e familiari sulla sua presunta buona salute, nascondendo il cadavere all’interno del congelatore di casa.

La scoperta del macabro segreto è avvenuta solo di recente, quando l’uomo è stato arrestato e condannato a tre anni e mezzo di reclusione per frode e falsificazione di documenti. Secondo i magistrati, l’uomo avrebbe accumulato denari per oltre 100mila euro, ottenendo anche un rimborso fiscale relativo alla moglie morta.

Non è ancora chiaro come l’uomo sia riuscito a mantenere il segreto sulla morte della moglie per così tanto tempo, né quali siano stati i rapporti della vittima con la famiglia. Tuttavia, la scoperta del corpo della donna insieme al cibo nel congelatore ha svelato una storia inquietante e raccapricciante.