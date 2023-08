Orrore nell’acqua: La tragica morte di una 17enne a causa di un’ameba mangia-cervello

Un destino terribile ha colpito Megan E., una giovane studentessa di 17 anni, portandola alla morte a causa di un’infezione provocata da un’ameba mangia-cervello. La sua tragica vicenda ha avuto luogo mentre nuotava in un lago e la notizia, emersa lo scorso luglio, è stata riportata solo recentemente dal New York Post.

La sinistra diagnosi iniziale

All’11 luglio dello scorso anno, Megan si è unita ai suoi amici per una giornata di nuotate presso un lago a Dearing, in Georgia. Nonostante i giorni successivi siano trascorsi senza problemi, al quarto giorno è iniziato il suo incubo. Una forte emicrania si è impossessata di lei, ma è stata inizialmente scambiata per una semplice sinusite. Col passare dei giorni, tuttavia, la sua salute ha cominciato a peggiorare drasticamente: febbre, emicrania persistente, e persino problemi di equilibrio. Nessuno avrebbe potuto immaginare che dietro a questi sintomi si celasse un pericolo così oscuro come un’ameba mangia-cervello.

La scoperta terribile

Dopo un secondo ricovero in ospedale, durato ben 11 giorni, la verità è finalmente venuta a galla: l’insidiosa ameba mangia-cervello era responsabile della sua tragica dipartita. Megan è stata intubata, posta in coma farmacologico e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza per alleviare l’edema cerebrale. Nonostante gli sforzi disperati dell’équipe medica, la giovane non è riuscita a sopravvivere e l’ameba mangia-cervello l’ha portata via undici giorni dopo. Purtroppo, in questo momento, non esistono cure definitive per sconfiggere l’infezione da Naegleria fowleri, lasciando la giovane senza speranza.

Sintomi e progressione dell’infezione

Di solito, l’infezione da ameba mangia-cervello inizia con un intenso mal di testa, seguito da febbre, nausea e vomito. Nel corso dell’evolversi dell’infezione, si manifestano sintomi sempre più gravi, tra cui torcicollo, convulsioni, allucinazioni e persino il coma. Tristemente, la morte sopraggiunge solitamente circa cinque giorni dopo il contagio.

La triste storia di Megan E. serve come spaventoso avvertimento sul pericolo nascosto nelle acque dolci. Questo tragico incidente ci ricorda che anche le attività apparentemente innocue come nuotare possono comportare rischi insospettati. La mancanza di cure definitive per combattere l’ameba mangia-cervello sottolinea l’importanza di sensibilizzare il pubblico su tali minacce e di prendere precauzioni adeguate quando ci si immerge in acque dolci. La memoria di Megan deve continuare a ispirare la consapevolezza e l’azione, affinché altre vite possano essere salvate da questa terribile infezione.