Osservate, tutte eccetto lei. Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi, e quel dettaglio infiamma lo sguardo del pubblico.

Suor Cristina è approdata a “L’Isola dei famosi” 2023. L’ex suora è arrivata in Honduras e ha dichiarato che era giunto il momento di una “rinascita”. “Ho pensato che l’abito mi trattenesse”, ha detto prima di tuffarsi dall’elicottero nell’oceano vicino alla spiaggia di Cayo Cochinos, dove si è unita ai suoi nuovi compagni.

“La vita è uno spasso! Si tratta di condividere, avere coraggio e aiutare quando si può. Certo, non voglio mentire: a volte mi arrabbio. Ma ehi, chi te l’ha fatto fare, Ilary Blasi? Questa è la vera domanda!” ha detto Cristina Scuccia con un sorriso malizioso.

Cristina Scuccia sta vivendo l’Isola dei Famosi – senza bikini! Chi ne ha bisogno quando si ha un bagliore naturale!

Alla domanda della conduttrice del reality, Cristina Scuccia ha risposto con un secco “Sì!”. – Fino a un secondo fa, cioè! Le paure sono tante, ma lei è determinata ad affrontarle tutte. Dall’Italia, è stata ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2023 con Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, oltre alla mamma Lina. La madre ha commentato: “Credo che non sia la prima volta che fa un salto nel buio: non ci ha pensato due volte, si è buttata!”.

“Le ho detto che tutto quello che potevo fare era venire con lei e rispettare la sua decisione”, ha detto, descrivendo come ha reagito alla notizia della sua presenza sull’Isola dei Famosi. Quando è atterrata in Honduras, Cristina Scuccia si è presentata con un aspetto un po’ diverso da quello degli altri naufraghi. Mentre gli altri sfoggiavano bikini o costumi interi, l’ex suora si è mantenuta un po’ più modesta.

Cristina Scuccia ha debuttato all’Isola dei Famosi in pantaloncini di jeans e canotta fucsia. “Ho il cuore in gola è una sensazione del tutto nuova. Se questa Isola e la mia esperienza di condivisione possono aiutarmi a prendere in mano la mia vita e a ricominciare con coraggio, allora sono già una vincitrice”, ha dichiarato. Prima del suo ingresso in scena, Cristina Scuccia aveva detto di non essere del tutto pronta a presentarsi in bikini.