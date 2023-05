Pamela Camassa: Emozioni e sostegno a Isola dei Famosi. Il gesto di Filippo Bisciglia che ha commosso - Controcopertina

L’Isola dei Famosi 2023 è stata arricchita dalla partecipazione di Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, noto per la conduzione di Temptation Island. Durante la sesta puntata del reality show di Canale 5, Pamela ha vissuto un momento indimenticabile che l’ha portata alle lacrime in pochi istanti. Una sorpresa speciale le è stata riservata, e quando ha visto il suo amore in un videomessaggio, le emozioni l’hanno travolta. Questo dolce gesto da parte di Filippo Bisciglia è stato un regalo prezioso per Pamela, giusto prima di esprimere il suo voto.

L’inaspettata sorpresa e la commozione di Pamela Camassa a Isola dei Famosi 2023

Pamela Camassa è stata sorpresa durante la nomination, quando è stata chiamata in zona nomination da Ilary Blasi. Ma la sorpresa più grande è arrivata con un videomessaggio dal suo fidanzato, Filippo Bisciglia, che l’ha sostenuta fin dall’inizio di questa avventura. Pamela si è immediatamente emozionata vedendo il suo amore sullo schermo, lasciando trasparire la sua commozione. Le parole di Filippo hanno fatto breccia nel cuore di Pamela, elogiandola per la sua personalità autentica e il suo coraggio: “Mi manchi tantissimo, sappi che ti guardo sempre, sei fighissima e mi stai piacendo caratterialmente e mentalmente. Mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua. Brava Pami, continua così”.

Sostegno e gesti d’amore

Filippo Bisciglia ha commentato la nomination ricevuta da Marco Mazzoli, dicendo a Pamela che lui avrebbe affrontato la situazione in modo diverso se fosse stato nominato da un amico che lo ha fatto per strategia. Per Filippo, i rapporti umani hanno più valore delle strategie di gioco e ha incoraggiato Pamela a proseguire il suo percorso all’Isola dei Famosi 2023. Prima di concludere il messaggio, hanno scambiato un gesto speciale: hanno battuto i pugni sul petto, incrociando i polsi, un segno d’amore che ha un significato speciale per loro.

Un momento di sostegno e commozione

Pamela non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ascoltava le parole di incoraggiamento del suo compagno. Questo sostegno è stato fondamentale per lei e ha spiegato che Filippo è la persona più importante della sua vita, sempre presente e fonte di ispirazione. Le parole di Filippo le hanno dato la carica necessaria per continuare a lottare fino alla fine dell’avventura a Isola dei Famosi. Pamela ha concluso dicendo: “Non si molla, fino alla fine”.

In conclusione, l’Isola dei Famosi 2023 ha regalato a Pamela Camassa un momento di emozione e sostegno. Il gesto segreto di Filippo Bisciglia, unito alle sue parole di incoraggiamento, ha commosso Pamela e le ha dato la forza per affrontare le sfide dell’avventura. Questo amore sincero e il supporto reciproco dimostrano quanto sia preziosa la loro relazione.