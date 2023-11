Pamela Prati innamorata di un 19enne: “L’età non conta, mi sento una ventenne”

Pamela Prati innamorata di un 19enne: “L’età non conta, mi sento una ventenne”

La showgirl rivela a La Vita in Diretta la sua storia d’amore con Simone Ferrante

Pamela Prati, 64 anni, ha trovato l’amore con il modello 19enne Simone Ferrante. Intervistata a La Vita in Diretta, la showgirl ha parlato apertamente della sua nuova relazione, spiegando che per lei l’età è solo un numero.

“Mi identifico con Cher, l’età non conta”

“Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io mi sento un’eterna ventenne”, ha dichiarato la Prati. Un chiaro riferimento a come la cantante Cher, oggi 76enne, in passato ebbe relazioni con uomini molto più giovani.





Un rapporto basato su affinità mentale

Descrivendo il fidanzato 19enne come “un ragazzo molto intelligente”, la showgirl ha sottolineato la profondità del loro legame: “Abbiamo tante conversazioni molto interessanti, è un giovane vecchio”. L’intesa tra i due sembra essere soprattutto mentale.

“Sono innamorata, non mi interessa la differenza d’età”

“Sono molto innamorata. Che differenza fa se ha 19 o 20 anni? L’importante è che ci sia sintonia”, ha dichiarato candidamente la Prati. Felice e indifferente ai giudizi, la showgirl si gode questa nuova storia d’amore.