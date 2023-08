Paola Barale: Una rivelazione inaspettata nel suo nuovo libro

L’attesa del libro “Non è poi la fine del mondo”

Paola Barale ha recentemente offerto al pubblico una visione inedita della sua vita privata. Il suo libro, “Non è poi la fine del mondo“, in uscita il 23 maggio, edito da Sperling & Kupfer, promette di svelare dettagli inaspettati della sua esistenza. Nel corso di un’intervista rilasciata per Effe, l’artista ha anticipato alcuni momenti chiave raccontati nel suo scritto.

Il delicato tema dell’aborto

Affrontando uno dei temi più delicati, la Barale ha condiviso il difficile momento in cui scelse di interrompere la gravidanza. Una decisione che, come ricorda, non fu semplice:

“Quando decisi di interrompere la gravidanza, il ginecologo mi disse: “Guarda, Paola, che un domani te ne potresti pentire” .

. Riflettendo sulla sua situazione di allora, ha sottolineato: “Ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento”.

Momenti Cruciali nel 2008

Il 2008 è stato un anno di profonde trasformazioni per Paola, segnato dalla perdita di una cara amica e dalla rottura con Raz Degan, dopo 13 anni di relazione. Mentre la morte della sua amica l’ha profondamente turbata, ha affermato riguardo alla sua storia con Degan: “Non è la fine di niente. Ne esci, vai avanti, stai di nuovo bene”.

Menopausa Anticipata e la Riscoperta di Sé

Un altro capitolo significativo nella vita di Paola Barale riguarda la menopausa anticipata a soli 41 anni, probabilmente a causa dello stress. Riflettendo su questo periodo, Paola ha condiviso:

“Il mio ginecologo mi scriveva: “Sono arrivati gli esiti delle analisi: sei in menopausa” .

. Ha inoltre rivelato: “I primi tempi mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali dei supermercati… Per un certo periodo mi sono sentita un po’ persa. Anche perché era una cosa inaspettata”.

Attraverso queste rivelazioni, Paola Barale offre ai suoi fan una visione intima della sua vita, mostrando il suo coraggio nel condividere esperienze difficili e la sua capacità di rinnovarsi e trovare nuove consapevolezze.