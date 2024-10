Gigio Donnarumma e Alessia Elefante convolano a nozze: la sorprendente proposta di matrimonio a Parigi

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano. Sui loro profili Instagram è stato pubblicato il video della proposta di matrimonio di Gigio, con il commento della futura sposa: “È questa la vita vera?” Il video del “sì” ha ricevuto molti like e congratulazioni.





Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, la proposta a Parigi

Il pavimento era coperto di petali, candele illuminate, e il soffitto decorato con palloncini bianchi e mazzi di fiori. Parigi, la città dell’amore, faceva da sfondo. Gigio Donnarumma ha creato la location perfetta per la proposta di matrimonio ad Alessia Elefante, che è entrata a casa con una benda sugli occhi e si è trovata davanti a lui inginocchiato con un anello. Il video del “sì” condiviso sui social ha ricevuto tanti like e messaggi di congratulazioni da amici, colleghi, fan e anche da personaggi famosi come Geolier.

La storia d’amore tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

La storia d’amore tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante è iniziata nel 2016, quando il calciatore giocava per il Milan. Si conoscono da ragazzi e sono entrambi originari di Castellammare di Stabia. Nel 2017 hanno iniziato a vivere insieme e nel 2021 si sono trasferiti a Parigi, dove Gigio è stato ingaggiato dal Paris Saint-Germain. Nella capitale francese hanno festeggiato la nascita del loro primo figlio, Leo, nato il 13 settembre 2024. Gigio ha condiviso la gioia per la nascita scrivendo: “Emozionato di creare una vita di ricordi insieme”. A poche settimane dalla nascita del bambino, la coppia si prepara per le nozze.