Paola Perego: Scopriamo insieme i suoi figli, Giulia e Riccardo Carnevale

L’attesa per Ballando con le stelle e l’attenzione sui figli di Paola Perego

Si avvicina la nuova edizione di Ballando con le stelle, il celebre programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. A partire dal 21 ottobre, il palcoscenico si illuminerà di nuovi volti e tra questi spiccherà quello di Paola Perego, in coppia con il ballerino Angelo Madonia. Ma oltre alla sua carriera, cosa sappiamo della vita privata di Paola e, in particolare, dei suoi due figli, Giulia e Riccardo Carnevale? Scopriamolo insieme.

Paola Perego: un viaggio nella vita privata della presentatrice

Paola Perego ha vissuto una storia d’amore intensa con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli. Da questa relazione sono nati Giulia e Riccardo. Purtroppo, poco dopo la nascita del secondo figlio, la coppia si è separata. Nonostante un periodo complicato, Paola ha poi incontrato Lucio Presta, noto agente dello spettacolo, con cui si è sposata nel 2011. Oggi vivono una vita serena e appagante. Ma vediamo più da vicino chi sono Giulia e Riccardo.

Giulia Carnevale: la riservatezza di una vita lontana dalle luci della ribalta

Giulia Carnevale è nata nel 1992 e oggi ha 32 anni. Nonostante la fama della madre, ha sempre scelto di mantenere un profilo basso, lontano dalle telecamere e dal mondo dello spettacolo. Si tratta di una persona molto riservata.





– Laurea: Giulia si è laureata in Economia.

– Lavoro: Non abbiamo informazioni precise sul suo attuale lavoro.

– Amore: Ha trovato l’amore molto giovane in Filippo Giovannelli, un commercialista milanese.

– Matrimonio: Dopo anni d’amore e la nascita di due figli, Giulia e Filippo si sono sposati l’anno scorso a Sperlonga.

– Maternità: Giulia è diventata mamma per la prima volta a 26 anni del piccolo Pietro (nato nel 2018) e poi di Alice (nata nel 2022).

Giulia, Filippo e i loro due figli formano una famiglia unita e felice. Ecco un tenero scatto della famiglia: