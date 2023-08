Paola Turci e Francesca Pascale: Un pettegolezzo sotto il sole di Tokyo?

Amore e note sotto l’ombrello delle polemiche

Le voci corrono e le chiacchiere si rincorrono attorno a Paola Turci e Francesca Pascale, il popolare duo che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica. La cantautrice di successo (58 anni) e l’ex showgirl di Silvio Berlusconi (38 anni) sono una coppia ormai consolidata. Dopo essersi unite in matrimonio a Montalcino, pittoresco angolo della Toscana, otto mesi fa, ora si trovano al centro delle voci di corridoio. Ma cosa sta accadendo realmente tra le due?

Una polemica che arriva dal Sol Levante

Il settimanale Oggi ha acceso i riflettori su un incidente che coinvolge Paola Turci e Francesca Pascale, avvenuto nella lontana Tokyo. Paola era lì per partecipare al festival “Italia, amore mio! Open air”, un evento di grande risonanza organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ), che ha visto la partecipazione di altri artisti di spicco come Dargen D’Amico e la cantante giapponese Anri. Ma il dopo festa dell’anniversario non è andato come previsto. Scopriamo il perché.

L’amore, l’adozione e ora una lite: i dettagli

All’inizio di luglio, Francesca Pascale ha dedicato parole dolci e romantiche alla sua compagna: “Nel mio cuore, Ti ho sposata dal primo istante che Ti ho incontrata… Buon anniversario donna meravigliosa, Ti amo”. La loro storia sembrava procedere a vele spiegate, con la decisione di adottare un figlio in vista. Tuttavia, ora arriva una notizia di tensione tra Paola e Francesca.

La vicenda sta creando molto rumore, soprattutto perché Paola e Francesca sono conosciute per essere molto riservate e non amano il clamore attorno alla loro relazione. Secondo quanto riportato da Oggi, fonti vicine alla coppia hanno rassicurato che si è trattato solo di una tempesta in un bicchiere d’acqua e che le neo sposine sono “più innamorate e complici che mai”. Ma quali sono stati i motivi di questo litigio?

La causa della controversia: la gelosia?

Il gossip indica che la discussione sarebbe stata particolarmente accesa, con la gelosia come presunto detonatore della lite. Ma chi ha fatto cosa? Questo resta ancora un mistero. Le due erano a Tokyo per un impegno professionale di Paola Turci, ma non è chiaro chi abbia provocato la gelosia dell’altra. Certamente, Paola Turci avrà presto un altro appuntamento con la musica: il 23 agosto sarà a L’Aquila. Francesca Pascale sarà con lei o…?