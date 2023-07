"Paola Turci: La Verità sul Primo Incontro con Francesca Pascale dopo un Anno di Matrimonio" - Controcopertina

Un Anniversario da Ricordare

Paola Turci e Francesca Pascale hanno festeggiato il loro primo anno di matrimonio con amore e promesse rinnovate. Le immagini del fatidico giorno del “sì” a Montalcino sono rimaste impresse nella memoria di tutti. Oggi, più che mai, le due donne si scambiano parole di affetto e si promettono di restare unite: “Nel mio cuore Ti ho sposata dal primo istante che Ti ho incontrata… Buon anniversario, donna meravigliosa. Ti amo”, ha scritto Francesca Pascale su Instagram. Ma come si sono incontrate per la prima volta?

Il Racconto di Paola Turci

Paola Turci ha raccontato il loro primo incontro durante un’intervista al Corriere della Sera. La cantante ha condiviso alcuni aneddoti personali, tra cui quello accaduto nel 1993, quando, al volante di una Saab 900 Cabrio, si stava dirigendo verso il Golfo di Policastro per un concerto. Mentre percorreva la strada Salerno-Reggio Calabria, un incidente ha lasciato segni indelebili sul suo viso.

Un Momento di Sconvolgimento

Paola Turci ricorda l’incidente in dettaglio: “Indossavo un vestito corto nero e i capelli appena lisciati. Guidavo l’auto di un’amica, aspettando una chiamata da mio padre. Guardavo e riguardavo il telefono finché mi sono accorta che era spento. Da quel momento ho smesso di guardare la strada. L’auto ha sbandato, ma sono riuscita a riportarla sulla strada. Poi ha sbattuto contro il guardrail e si è ribaltata due volte. In quei momenti ho pensato: ‘Sono atletica, basta che mi protegga’. Appena l’auto si è fermata, ho sentito i capelli tagliati di netto. È stata la prima cosa di cui mi sono accorta”, racconta la cantante.

Paola continua a descrivere l’incidente: “I miei lunghi capelli non c’erano più. Sentivo le voci delle persone intorno a me. Qualcuno diceva: ‘È Paola Turci’. Io non riuscivo ad aprire gli occhi. In ospedale sentivo gli infermieri dire ai medici: ‘C’è una ragazza nera’. Mi avevano scambiato per una ragazza di colore, probabilmente perché non si vedeva nulla a causa del viso sfigurato e del sangue. Ho detto loro: ‘Toglietemi questo vestito, sono piena di vetri’. “

La Scoperta dell’Anima Gemella

Paola Turci rivela che è stato solo a 24 anni che ha trovato il coraggio di smentire una verità che non era vera: “No, non stavo bene, non ero felice. Ho trascorso 24 anni a nascondermi, come i bulimici che mangiano e poi negano di aver mangiato”. Poi, dopo la separazione da Andrea Amato, la cantante ha scoperto Francesca Pascale attraverso un’intervista sul Fatto Quotidiano: “Le sue parole sui diritti e le ingiustizie mi hanno colpito. Così l’ho cercata su Instagram, dove lei era appena arrivata alla ricerca di me. Mi seguiva come cantante. Ho messo un like a una sua immagine in sostegno di Radio Radicale, e da lì abbiamo iniziato a scriverci”, ha concluso Paola Turci.