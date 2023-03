Paolo Bonolis quanto guadagna? Patrimonio e biografia

Paolo Bonolis è indiscutibilmente uno dei conduttori più celebri e stimati del panorama televisivo italiano. È particolarmente noto per il suo stile di conduzione dinamico e la sua chiacchierata rapida. Con una carriera piena di successi, molti si domandano qual è il suo patrimonio netto. Esaminiamo quindi i dettagli e scopriamo chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Paolo Bonolis: biografia, altezza, carriera Nome: Paolo Bonolis Altezza: 177 cm Peso: 71 kg Data di nascita: 14 giugno 1961 Luogo di nascita: Roma Nato a Roma il 14 giugno 1961, Paolo Bonolis è alto 177 cm, pesa 71 kg ed è del segno zodiacale dei gemelli. Non tutti lo sanno, ma nonostante sia nato a Roma, la sua famiglia aveva origini rumene. Il loro cognome, infatti, era originariamente Bonoli. La S è stata poi acquisita quando i suoi avi decisero di trasferirsi in Sardegna. Figlio unico, dopo aver conseguito la maturità al liceo classico, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo tre esami, però, ha deciso di cambiare percorso di studi, per poi conseguire la laurea in Scienze Politiche Internazionali.

Nel 1980 ha debuttato sul piccolo schermo, grazie al programma 3,2,1… contatto!, per poi passare a Bim Bum Bam. Quest’ultimo, ricordiamo, è stato un noto programma per ragazzi, che Bonolis ha condotto fino al 1990. Tra il 1994 e il 1996 ha condotto tre edizioni di Miss Italia nel mondo per la Rai. Nel 1996, inoltre, è approdato a Canale 5, dove conduce Tira e Molla e Beato tra le donne. Nel 1998 inizia a condurre, assieme a Luca Laurenti, Ciao Darwin. Nel 2000, sempre assieme a Laurenti, approda anche a Striscia la notizia. Nel 2003, invece, ritorna in Rai dove conduce Domenica In e poi Affari tuoi.

Tutte trasmissioni che hanno riscosso un grande successo dal punto di vista dell’interesse del pubblico, tanto da vedersi affidare, nel 2005, la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo. Un’esperienze che ripeterà anche nel 2009. Dal 2005 al 2008, inoltre, ha condotto il programma Il senso della vita. A partire dal 2011 ha iniziato a condurre il quiz Avanti un altro!, che ancora oggi continua a riscuotere un notevole successo. Una carriera ricca di soddisfazioni, quindi, quella di Bonolis, che nel corso degli anni ha condotto più di quaranta programmi.

Paolo Bonolis: vita privata, figli, moglie, nipote

Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Bonolis si è sposato nel 1983 con la psicologa Diana Zoeller. Dalla loro relazione sono nati i figli Stefano e Martina, ma la coppia ha deciso di porre fine al matrimonio nel 1988. Successivamente, il conduttore è stato sentimentalmente legato a Laura Freddi. Riguardo alla rottura, la showgirl ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”.

In seguito, Paolo Bonolis ha ritrovato la felicità al fianco di Sonia Bruganelli, con cui è sposato dal 2002. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nell’ottobre del 2020, inoltre, il presentatore è diventato nonno di Theodore, figlio della figlia Martina.

Paolo Bonolis: guadagni e patrimonio: le cifre Come spesso accade per i volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere con esattezza i guadagni e il patrimonio di Paolo Bonolis. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, sembra che il celebre conduttore guadagni cifre pari a circa 9-10 milioni di euro l’anno. È importante sottolineare che si tratta di voci e non sono state fornite conferme in merito dal diretto interessato.

La malattia della figlia Silvia. Cosa è successo

Bonoli e Bruganelli hanno messo al mondo la loro prima figlia, Silvia, a 27 anni, nel 2003. Sebbene la nascita sia stata un’occasione di gioia per i genitori, per la coppia è stato un periodo impegnativo.

Alla neonata è stata diagnosticata una grave anomalia cardiaca che, tuttavia, se individuata abbastanza precocemente, non avrebbe rappresentato una minaccia per il suo futuro. L’équipe medica ha optato per un intervento chirurgico immediato, ma purtroppo qualcosa è andato storto.

In seguito all’intervento, Silvia ha subito un’ipossia cerebrale che ha provocato notevoli danni motori, ma fortunatamente non cognitivi. Attualmente sta bene, anche se necessita di un continuo monitoraggio medico e di riabilitazione.

Fatti interessanti su Paolo Bonolis

Di seguito riportiamo alcuni fatti meno noti su Paolo Bonolis di cui pochi sono a conoscenza.

Paolo Bonolis ha raggiunto il Guinness World Record con 332 verbalizzazioni in un solo minuto.

L’iconica coppia televisiva Bonolis – Laurenti è apparsa per la prima volta nel 1991.

È un amico intimo di Elena Santarelli, che spesso va a trovare il figlio in ospedale a causa della sua malattia di cancro.

È un tifoso sfegatato della squadra dell’Inter.

Ha scritto due libri.

