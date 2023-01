Paolo Calabresi Marconi? età, lavoro, patrimonio e figli del marito di Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi, nato il 17 giugno 1964, è un imprenditore di successo e il coniuge del personaggio televisivo Alessia Marcuzzi.

Paolo Calabresi Marconi, 58 anni, è sposato con Alessia Marcuzzi dal 2014. La coppia si è unita in matrimonio con una cerimonia privata e riservata nei pressi di Londra. Attualmente risiedono a Roma con i due figli della Marcuzzi.

Il lavoro

Paolo Calabresi Marconi è un noto imprenditore e produttore televisivo, proprietario della Buddy Film, una società di produzione specializzata in spot televisivi. Sebbene non si conosca l’ammontare esatto del suo patrimonio, le voci su Internet suggeriscono che i suoi affari si aggirino intorno ai milioni.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre 1972 e attualmente è una conduttrice televisiva.

Nel 1991 Alessia Marcuzzi ha esordito in televisione con Attenti al dettaglio su Telemontecarlo. Seguono Qui si gioca, Amici mostri e Novantatré, con Umberto Smaila. Alessia ricopre principalmente il ruolo di valletta, ma la sua voce viene sempre più valorizzata grazie al suo entusiasmo e alla sua prontezza di spirito. Questo la porta ad affiancare Gigi Sabani nel programma di Rai 2 del 1994, Il gioco dell’oca.

A partire dagli anni ’90, Maria Grazia Marcuzzi recita in diversi film, tra cui Chicken Park di Jerry Calà e Il mio West di Giovanni Veronesi, oltre che in serie televisive di successo (come Carabinieri e Tequila & Bonetti) e nella particolare sketch comedy Così fan tutte.

È stato il conduttore di diverse edizioni del programma musicale Festivalbar su Italia 1, a partire dal 1996. Nel 1998 ha scelto di posare per i calendari risqué pubblicati dalla rivista Max e due anni dopo è stata protagonista di un servizio fotografico senza veli per la rivista Panorama.

Tra il 2004 e il 2006 ha partecipato alla serie di Canale 5 Carabinieri per tre stagioni, dalla terza alla quinta. Nel maggio 2007 ha partecipato alla seconda stagione della fiction di Canale 5 Il giudice Mastrangelo 2, mentre il 21 aprile 2009 ha recitato nel film tv Un amore di strega con Pietro Sermonti. Nel 2005 ha partecipato a Scherzi a parte, noto programma di Canale 5, che ha condotto insieme agli attori Diego Abatantuono e Massimo Boldi.

Dal 2015 al 2019 ha partecipato a L’isola dei famosi; si trattava delle prime cinque puntate del popolare reality show, che in precedenza era andato in onda su Rai 2.