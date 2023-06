Paolo Del Debbio punzecchia Barbara D'Urso in diretta: il commento che ha lasciato tutti senza parole - Controcopertina

La recente scomparsa di Silvio Berlusconi ha segnato profondamente il panorama mediatico italiano. Numerosi sono stati i programmi televisivi che hanno voluto dedicare un messaggio di affetto al Cavaliere, e tra questi c’è stato anche un toccante ricordo da parte di Barbara D’Urso. Tuttavia, poco tempo dopo, è arrivato un’affondo contro la conduttrice da parte di Paolo Del Debbio.

La frecciatina di Paolo Del Debbio a Barbara D’Urso non passa inosservata

Barbara D’Urso ha voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi tramite un post su Instagram, accompagnato da una foto che li ritrae insieme: “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni”. Tuttavia, poche ore dopo, Paolo Del Debbio ha colpito con una frecciatina durante lo speciale del Tg5 in memoria dell’ex premier.

Le parole di Paolo Del Debbio che hanno suscitato reazioni

Durante l’intervista di Del Debbio a Barbara D’Urso, la conduttrice ha ricordato il rapporto speciale che l’ha sempre legata a Silvio Berlusconi. Tuttavia, la frecciatina del giornalista in diretta non è passata inosservata: “Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente”. Queste parole hanno lasciato Barbara D’Urso visibilmente sorpresa e basita.

La reazione del pubblico e i commenti sui social

Le parole di Paolo Del Debbio hanno suscitato diverse reazioni da parte del pubblico e dei telespettatori. Molti hanno preso le difese di Barbara D’Urso, sottolineando l’indelicatezza del commento del giornalista. I social media si sono riempiti di commenti che evidenziavano l’appoggio alla conduttrice e criticavano la frase di Del Debbio. Il video dell’intervista è diventato virale online, alimentando ulteriormente la discussione.

È evidente che l’affondo di Paolo Del Debbio a Barbara D’Urso ha suscitato una serie di reazioni contrastanti, dimostrando ancora una volta quanto i commenti in diretta possano avere un impatto significativo sul pubblico e sulla percezione dei personaggi televisivi.