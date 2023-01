Paolo Mereghetti chi è? Età, moglie, figli, lavoro, biografia e vita privata

Questa sera, giovedì 12 gennaio 2023, Rai 3 è entusiasta di presentare lo spettacolare show Splendida Cornice, condotto dall’amatissima comica sarda Geppi Cucciari. Ad affiancarla nella prima puntata gli stimati Nicola Piovani, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, oltre all’impareggiabile compagnia Andre e Ludovica Rambelli Teatro. Non perdete questa straordinaria opportunità!

Siamo entusiasti di avere con noi Paolo Mereghetti, autore dell’omonimo dizionario, per il nostro primo appuntamento. Questa settimana ci concentreremo sulle storie delle persone e sulle notizie più importanti della settimana e non vediamo l’ora di conoscere meglio Paolo.

Il Dizionario dei film di Paolo Mereghetti è una celebrazione del cinema! Per 30 anni, quest’opera ha documentato i personaggi, famosi e non, e i film noti e meno noti. Ora, nella sua edizione del 30° anniversario, aggiornata a settembre 2022 e pubblicata il 29 novembre 2022, questo libro è un must per ogni appassionato di cinema!

Questa nuova incredibile versione del dizionario raccoglie ben 35 mila voci, tra cui i film più recenti degli ultimi due anni e una pletora di titoli classici che risalgono ai primi giorni del cinema muto. È un tesoro assoluto di capolavori cinematografici!

Figure magnifiche come Jean-Paul Rappeneau, Mario Soldati, Sadao Yamanaka e innumerevoli altri hanno lasciato un segno indelebile nel mondo! La loro passione e creatività ha ispirato tutti noi.

Ci appassiona discutere di cinema popolare e di film storici, così come dei grandi maestri di cui abbiamo riscritto i progetti. Ci piace parlare di Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Bernardo Bertolucci, Francisco Ford Coppola, Federico Fellini, Akira Kurosawa e altri ancora! Ogni scheda comprende il titolo del film, la durata, l’anno di uscita, il cast, il regista, il riassunto e la critica, con un parametro di valutazione espresso in stelle da 1 a 4.

Chi è Paolo Mereghetti?

Nato a Milano il 28 settembre 1949, Paolo Mereghetti è un appassionato giornalista e critico cinematografico del Corriere della Sera e della rivista Io Donna.

Cura con passione una rubrica su Ciak e ha scritto con passione su Ombre Rosse reset linea d’ombra e Lo straniero.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità, si è orgogliosamente laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, presentando una tesi sul celebre Orson Welles. La sua fama è attribuita al suo acclamato dizionario cinematografico, che gli è valso l’ambito Premio Flaiano.

Critica cinematografica.

In una recente intervista, ha rivelato di essere un appassionato di cinema fin da quando era molto giovane e che questa è una carriera che si è sentito in dovere di intraprendere. La sua vita privata, tuttavia, è tenuta nascosta, anche se sappiamo che è sposato e ha dei figli.