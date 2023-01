Chi è Paolo Kessisoglu? Età, origini, moglie Sabina Donadel, figli, vita privata, e biografia

Paolo Kessisoglu, con la sua simpatia contagiosa e il suo irresistibile sguardo sornione, ha indossato i suoi Ray Ban e ha inserito con entusiasmo una moneta nel distributore del caffè, formando con il suo partner Luca Bizzarri il duo comico più affascinante della televisione!

Moglie Sabrina Donadel

Sabrina Donadel età. Nata a Treviso il 17 giugno del 1970, Sabrina Donadel è una giornalista professionista. Sabrina ha 52 anni. Ha sposato l’attore comico Paolo Kessisoglu nel 2003, stesso anno in cui è nata la loro figlioletta Lunita Maria.

Curiosità

Originario di Sori, la famiglia di Paul ha radici armene: il cognome del nonno era “Kessishan”, poi cambiato in una versione più turca per evitare potenziali discriminazioni razziali nell’Anatolia di inizio Novecento. Nel 2003 ha sposato la giornalista Sabrina Donadel e insieme hanno avuto una figlia, Lunita Maria. Fin da piccolo Paul si è appassionato al pane, al teatro e alla chitarra, e già all’età di 13 anni si esibiva in ensemble jazz nei club della sua città natale. Nel 2008 ha collaborato con il mensile GQ per condividere i suoi concerti estivi in Italia, salendo anche sul palco dello Stadio Meazza di Milano con i Negramaro e Joe Satriani al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). Paul ha anche partecipato al concerto della storica band inglese Deep Purple al Teatro Smeraldo di Milano, dove ha infiammato il pubblico con “Smoke on the Water”. Per quanto riguarda il calcio, è un accanito tifoso del Genoa.

Il Sodalizio con Luca

Nel 1991, il legame tra Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu è stato immediato e i due hanno formato un duo comico inseparabile. Hanno creato il popolare Cavalli Marci e nel 1997 hanno sfondato con Ciro, il figlio del bersaglio, condotto da Gaia De Laurentiis. Luca e Paolo hanno recitato anche in commedie dirette da Lucio Pellegrini, come E allora mambo! e Tandem. Nel 2001 hanno conquistato il mondo con la conduzione de Le Iene e le loro voci sono apparse nel film d’animazione Disney Le follie dell’imperatore. Nel 2007 sono stati protagonisti di The Odd Couple e nel 2009 hanno interpretato due ladri accanto a un Gesù in The Passion according to Luke and Paul. Nel 2011 sono stati protagonisti di Immaturi e del 61° Festival di Sanremo. Il legame appassionato di Luca e Paolo è stato fonte di gioia e divertimento per molti nel corso degli anni.

In seguito hanno riunito le forze per il cinepanettone Colpi di fortuna (2013) di Neri Parenti. Nel 2020, entrambi hanno recitato nell’esilarante commedia Un figlio di nome Erasmus e nel 2021 ci hanno deliziato in Per tutta la vita di Paolo Costella. Inoltre, saranno di nuovo insieme in Il giorno più bello di Andrea Zalone: non vediamo l’ora!