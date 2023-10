“Papà, papà”: Il Toccante Video del Riabbraccio tra Fedez e i suoi Figli Vittoria e Leone

Il Ritorno a Casa di Fedez Dopo il Ricovero in Ospedale

Fedez suona il campanello e da dietro la porta si sentono le grida gioiose dei bambini che esclamano ad alta voce: “Papà, papà, papà”. Un ritorno a casa che ha scaldato il cuore di Federico, vedendo Vittoria e Leone corrergli incontro per abbracciarlo. Emozionato, si siede per terra e accoglie i suoi figli in un caloroso abbraccio. Leone poi torna in casa per recuperare i disegni che ha preparato per lui.

Fedez Condivide il Dolce Momento su Instagram

Fedez ha deciso di condividere questo tenero momento su Instagram, per far partecipare tutte le persone che gli sono state vicine e che gli hanno inviato messaggi di sostegno e affetto. Come ha spiegato Federico in un’intervista al Corriere, il suo percorso di guarigione non è ancora terminato. Da mesi è seguito da uno psichiatra e un psicoterapeuta per cercare di ritrovare la sua salute mentale.

Questo video è un dolce promemoria della forza dell’amore familiare e del sostegno durante i momenti difficili. È un momento di pura gioia e amore che Fedez ha voluto condividere con i suoi follower, mostrando l’importanza della famiglia nel suo percorso di guarigione.