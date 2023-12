«Partorire è uno stress: non farò figli, se non in cambio di una rendita annua di 300mila euro per pagare personal trainer, tata e cuoca»

Una giovane influencer di 23 anni, Jenny Darling, fa scalpore con la sua dichiarazione su di non voler avere figli a meno che non le vengano garantiti 300mila euro all’anno per coprire le spese legate alla maternità. Scopri i dettagli di questa insolita richiesta.

Le Condizioni di Jenny Darling

Jenny Darling, una content creator londinese di 23 anni, ha reso pubblica la sua decisione di non voler diventare madre a meno che non le siano garantite alcune condizioni specifiche. La giovane donna ha affermato che se dovesse cambiare idea, richiederebbe un matrimonio, un accordo prematrimoniale e un viaggio da sogno prima del concepimento.

La Richiesta di un Importo Annuo di 300mila Euro

Dopo il parto, Jenny pretenderebbe un’indennità annua di 300mila euro. Questa somma sarebbe destinata a coprire le spese per la terapia, un personal trainer e per investire sia nel suo futuro che in quello del bambino. Secondo l’influencer, la maternità è un sacrificio che non può affrontare senza un adeguato supporto finanziario.





Oltre all’indennità annua, Jenny ha incluso nella sua lista di richieste anche una tata e una cuoca, soprattutto per i primi mesi dopo il parto. Secondo lei, la maternità comporta uno stress così elevato che non sarebbe in grado di gestire contemporaneamente le mansioni domestiche e il lavoro.

Questa insolita dichiarazione ha attirato l’attenzione su una prospettiva unica riguardo alla maternità, sollevando dibattiti sulla conciliazione tra la vita di mamma e la carriera professionale.