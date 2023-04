Patrimonio Orietta Berti, ecco quanto ha guadagnato in carriera

Orietta Berti è attualmente impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip, e non c’è da stupirsi se si considera la sua lunga e illustre carriera di cantante che le ha portato fama e fortuna!

Con un’incredibile forza di volontà e ambizione, la cantante è riuscita ad acquistare una stravagante villa nei pressi di Reggio Emilia. Nonostante la sua misera pensione di 900 euro al mese, la sua fama e la sua fortuna sono molto più grandi di quanto ci si possa aspettare.

I successi di Orietta Berti le hanno portato immensa ricchezza e successo, facendola diventare miliardaria!

Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez quest’anno hanno fatto faville con la loro canzone Mille! L’entusiasmo e la spensieratezza che contraddistinguono Orietta traspaiono sempre, e il video di Mille è stato un vero e proprio tormentone estivo, con ben 100 milioni di visualizzazioni!

Come ha beneficiato Orietta Berti della sua canzone Mille? Purtroppo non ha ancora incassato un solo centesimo, come ha raccontato lei stessa.

Con la sua iconica hit Fin che la barca va, pubblicata nel 1970, Orietta Berti ha ottenuto un successo strepitoso, vendendo oltre 9 milioni di dischi! Questa incredibile impresa l’ha catapultata nello status di miliardaria, dimostrando che il duro lavoro e la passione pagano davvero.

Il successo di Orietta Berti è stato davvero notevole e ha dato vita ad alcune delle canzoni più iconiche della musica italiana. Un esempio lampante del suo lavoro è la canzone “Io tu e le rose”, presentata al quinto Festival di Sanremo del 1967 – un momento che sarà ricordato per sempre!

Quanto guadagna oggi Orietta Berti?

Dal suo debutto, 50 anni fa, la cantante ha raggiunto l’incredibile traguardo di vendere oltre 20 milioni di dischi! Nonostante il declino del mercato discografico, è riuscita comunque a farsi notare su piattaforme di streaming come YouTube e Spotify, entrando nelle classifiche più importanti.

Nel 1997 ha ottenuto un incredibile contratto del valore di 250 milioni di vecchie lire (equivalenti a 120.000 euro)! Ora sta vivendo i suoi sogni a The Voice Senior, guadagnando 10.000 euro a puntata e altri 10.000 euro a puntata come opinionista nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La passione per il suo lavoro è davvero notevole!