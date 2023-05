Patty Pravo: La storia di un'icona musicale - Biografia, compagno, figli, successi e vita privata - Controcopertina

Patty Pravo è una cantante italiana che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale nazionale. Con la sua bellezza, eccentricità e voce inimitabile, ha conquistato il cuore di molti italiani. In questo articolo, esploreremo la sua biografia, i suoi successi e daremo uno sguardo alla sua vita privata.

Biografia di Patty Pravo: Una voce unica nel suo genere

Il vero nome di Patty Pravo è Nicoletta Strambelli, nata il 9 aprile 1948 a Venezia. Fin da bambina, dimostrò un scarso interesse per gli studi, ma nutriva una grande passione per il canto e le esibizioni. Sin da giovane, trovò lavoro al celebre locale Piper, dove la sua voce riusciva a incantare il pubblico presente.

Ben presto, Patty Pravo divenne nota come “La ragazza del Piper” e si affermò rapidamente come una delle voci più potenti e richieste del panorama musicale italiano. Alcune delle sue canzoni sono diventate dei veri e propri classici, come “Pensiero stupendo”, “La bambola”, “E dimmi che non vuoi morire” e “Sentimento”. Non sorprende che abbia partecipato al Festival di Sanremo per ben dieci volte, vincendo quattro premi della critica.

Durante gli anni Settanta, Patty Pravo è stata un’icona trasgressiva, sfidando le convenzioni del tempo. Nonostante le critiche incessanti, la cantante ha sempre dimostrato di avere molto da offrire non solo con la sua voce incredibile, ma anche con le sue idee audaci. Ha dichiarato più volte che la visione della donna era diversa in quegli anni e che anche piccoli gesti, come fumare in pubblico, erano malvisti. Ha anche parlato apertamente delle sue esperienze con sostanze stupefacenti, ad eccezione dell’eroina. Questo ha contribuito a mantenerla sotto i riflettori, ma negli ultimi anni ha adottato uno stile di vita più tranquillo.

Vita privata di Patty Pravo: Amori e matrimoni tumultuosi

Oltre alla sua carriera musicale di successo, la vita sentimentale di Patty Pravo ha fatto parlare molto di sé. È stata sposata ben cinque volte e ha avuto numerosi flirt che hanno fatto la cronaca rosa. Tra i nomi famosi che sono stati associati a lei ci sono Red Canzian dei Pooh, Vasco Rossi e Maurizio Vandelli.

Il suo primo matrimonio è stato con Gordon Angus Faggetter, il batterista del gruppo Cyan Three. La loro unione durò quattro anni, dopodiché si separarono. Nel 1972, Patty Pravo sposò Franco Baldieri, un arredatore italiano, ma il matrimonio durò solo due settimane poiché la cantante lo lasciò dopo averlo scoperto a letto con un altro uomo. Successivamente, ebbe una relazione con Riccardo Fogli, ma nel 1976 si sposò con Paul Jeffrey, chitarrista inglese. Nel 1978, convolò a nozze con Paul Martinez e infine, nel 1982, si sposò con John Edward Johnson, con cui ebbe una relazione durata dieci anni.

Attualmente, sembra che Patty Pravo abbia una relazione con un uomo più giovane di nome Simone, aggiungendo un capitolo intrigante alla sua vita sentimentale.

In conclusione, Patty Pravo è molto più di una cantante di successo. La sua voce unica e la sua personalità trasgressiva l’hanno resa un’icona della musica italiana. La sua biografia è costellata di successi, premi e storie d’amore turbolente. Nonostante gli alti e bassi della sua vita, continua ad affascinare il pubblico con la sua presenza indiscutibile nel mondo della musica.