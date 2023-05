Simone: Il giovane fidanzato di Patty Pravo - Differenza d'età e collaborazione professionale - Controcopertina

Patty Pravo, una delle icone della musica italiana, ha sempre saputo sorprenderci con le sue indimenticabili canzoni. Nonostante abbia preso una pausa dalla ribalta, la cantante continua a far parlare di sé, soprattutto per la sua relazione con un giovane fidanzato. Ma chi è Simone e cosa sappiamo di lui?

Chi è Simone, il fidanzato di Patty Pravo?

Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, può vantare una carriera incredibile che molti invidierebbero. Oltre alla sua fama nel mondo della musica, è stata anche protagonista di una vita privata piuttosto movimentata, con numerosi flirt e ben cinque matrimoni, di cui uno annullato. Attualmente, la cantante è felicemente fidanzata con un uomo molto più giovane di lei.

Il suo nome è Simone Folco e non solo condivide la sua vita privata con Patty Pravo, ma lavora anche a stretto contatto con lei da molti anni. Infatti, è il suo stylist e assistente personale di fiducia. Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita personale, ma dovrebbe avere circa 30 anni, mentre la cantante ne ha 74. Nonostante la considerevole differenza d’età, per loro non rappresenta un problema. Simone, originario di Roma, è anche un talentuoso designer e pubblica le sue opere sui social media. È affezionato al suo cane di nome Lilli, a cui dimostra un amore senza limiti. Durante un’intervista a una nota rivista, Patty Pravo ha dichiarato di essere felice con Simone e di provare un grande affetto per lui. Nonostante tutto, si definisce una donna libera.

La scelta di Patty Pravo di non avere figli

La vita sentimentale di Patty Pravo è sempre stata oggetto di interesse per i suoi fan. Nonostante sia stata sposata diverse volte e abbia avuto numerosi flirt con personaggi famosi, come Riccardo Fogli e Vasco Rossi, la cantante non ha mai avuto figli. Questo è diventato un interrogativo per molti. Durante un’intervista, la stessa Patty Pravo ha svelato il motivo di questa scelta. Ha spiegato che è stata una promessa fatta insieme al suo primo ex marito. Avevano deciso che se non avessero avuto figli durante il loro matrimonio, non ne avrebbero avuti nemmeno con altre persone.

In conclusione, Patty Pravo è felicemente coinvolta in una relazione con Simone, un giovane fidanzato con cui collabora anche professionalmente. Nonostante la differenza d’età e le loro diverse sfere di interesse, i due trovano la felicità nella loro relazione. Inoltre, Patty Pravo ha preso la decisione consapevole di non avere figli, un impegno che ha mantenuto fedelmente nel corso degli anni. La cantante continua a vivere una vita appassionante, intraprendendo nuove sfide e facendo sempre parlare di sé.