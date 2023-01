Pensione Quota 103: Quando Presentare la Domanda?

Quando deve essere presentata la domanda di pensione Quota 103 rispetto all’inizio del trattamento? Tenere presente il periodo di attesa.

Da oggi la pensione Quota 103 è ufficialmente in vigore e potrà essere richiesta da coloro che soddisfano i criteri di ammissibilità nel 2023. In risposta a una domanda di un nostro lettore, possiamo confermare che la pensione è ora disponibile.

Salve, vorrei sapere quando devo presentare la domanda di pensione, visto che il 17 gennaio compirò 62 anni e ho già accumulato 41 anni di contributi. Vi ringrazio per l’assistenza.

Deve tenere conto del periodo di attesa a partire da questo mese, anche se ha già raggiunto il requisito dei 41 anni di contributi prima del gennaio 2023. È importante notare che il periodo di attesa inizia solo quando entrambi i requisiti sono soddisfatti.

Se è impiegato nel settore privato, la sua pensione decorrerà dal 1° maggio 2023, poiché in questo caso il periodo di attesa è di tre mesi. Può presentare domanda di pensione una volta soddisfatti i criteri necessari. Pertanto, può presentare la domanda nel mese di gennaio.

Se la persona in questione è dipendente della pubblica amministrazione, il periodo di attesa per la decorrenza della pensione è di 6 mesi, con un preavviso di licenziamento dovuto all’amministrazione. Per la decorrenza della pensione dal 1° agosto 2023, l’interessato deve presentare la disdetta entro gennaio e presentare la domanda di pensione in febbraio/marzo. L’elaborazione delle domande di pensione nel pubblico impiego può richiedere qualche mese in più, quindi si consiglia di non presentare la domanda oltre marzo.