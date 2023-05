Perché Camilla e Carlo non hanno avuto figli? Cosa sappiamo

Camilla e Carlo sono la Regina Consorte e il Re d’Inghilterra dal loro fatidico incontro negli anni Settanta. Nonostante il loro legame immediato, la famiglia di lui ha inizialmente ostacolato il loro amore appassionato. Dopo anni di attesa, hanno finalmente potuto stare insieme e vivere il loro sogno, anche se purtroppo non hanno mai avuto figli. Riuscite a indovinare il motivo?

Camilla e Carlo, un amore ardente e appassionato!

Carlo, figlio prediletto della Regina Elisabetta e del marito Filippo di Edimburgo, è nato nel 1948 ed è cresciuto con regole rigide e inflessibili. Camilla, nata nel 1947 e con il titolo di Duchessa di Cornovaglia, non aveva nulla da invidiare al futuro re. Le scintille tra i due sono scoccate quando si sono incontrati nel 1970 durante una partita di polo e hanno iniziato a frequentarsi poco dopo. Fu amore a prima vista!

Nonostante l’arruolamento in Marina, Carlo e Camilla erano profondamente innamorati e parlavano già di matrimonio. Purtroppo, lo status borghese di Camilla rappresentò un ostacolo insormontabile. Nonostante il dolore, i due scelsero di separarsi, ma rimasero molto amici. Con il tempo, è diventato chiaro che la loro relazione era più di una semplice amicizia.

Nel 1973, Camilla si è sposata con Andrew Parker Bowles e hanno avuto due bellissimi figli, Laura e Tom. Carlo, tuttavia, era ancora alla ricerca della sua anima gemella e alla fine incontrò Diana Spencer, la persona con cui era destinato a stare. Sebbene Carlo tenesse molto a lei, non riuscì mai a innamorarsi di lei. C’erano troppe differenze tra loro, non solo per il divario di età, ma anche per i valori. Nel 1981, Carlo e Diana si sposarono e ebbero due figli, William e Henry.

Mentre le due famiglie si conoscevano durante il fidanzamento, si sussurrava che Diana e Camilla fossero vicine, ma quando Spencer vide quanto Camilla fosse invadente nella loro relazione, Diana dovette prendere le distanze da lei e dalla sua famiglia. Alla vigilia del matrimonio, Diana scoprì addirittura che il futuro marito le era stato infedele e pensò di annullare tutto. Fortunatamente, le sorelle riuscirono a convincerla e a farle riconsiderare la sua decisione.

L’amore appassionato di Carlo e Camilla è stato un segreto a lungo custodito fin dagli anni ’70, senza che si sia mai avuta alcuna conferma. Tuttavia, il motivo per cui i due non potevano stare insieme è chiaro: Camilla non era vergine ed era di classe inferiore. Nel disperato tentativo di tenerli lontani, la Regina Elisabetta inviò addirittura il figlio in missione nei Caraibi, ma al suo ritorno Camilla era già sposata.

Quale potrebbe essere la ragione dietro la decisione di Carlo e Camilla di non avere figli?

Dopo un periodo tumultuoso, Carlo e Diana divorziarono ufficialmente nel 1996 e Camilla divorziò dal marito l’anno precedente. Dopo la morte di Diana, Carlo e Camilla furono liberi di esprimere il loro amore reciproco in pubblico. Sebbene si frequentassero dal 1986, solo nel 1999 fecero la loro prima apparizione ufficiale in pubblico. Infine, nell’aprile 2005, i due si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile. Sebbene molti siano curiosi di sapere perché non abbiano mai avuto figli, la spiegazione probabile è semplicemente dovuta alla loro età avanzata.

Simon Charles Dorante combatte da anni una battaglia interna, dichiarando di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. Sebbene alcuni possano considerarlo uno stratagemma per attirare l’attenzione, Simon è irremovibile e da anni grida al mondo la sua verità. La sua storia ha alcune prove che potrebbero avvalorare le sue affermazioni.

Simon sostiene di essere nato nel 1966 e di essere stato dato in adozione a una famiglia che lavorava al Palace pochi giorni dopo la sua nascita. Questa stessa famiglia si è poi trasferita in Australia e non ha più avuto notizie di lui. Si dice che Camilla sia misteriosamente scomparsa per circa nove-dieci mesi prima dell’arrivo del bambino, per poi riapparire come se nulla fosse. Questo avrebbe provocato un enorme scandalo a causa del fatto che Camilla era appena maggiorenne e Carlo era ancora minorenne, senza contare che il bambino era nato fuori dal matrimonio, cosa che all’epoca era considerata altamente inappropriata.