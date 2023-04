Perché i Cugini di Campagna si vestono così? Cosa sappiamo

Affascinati dal modo di vestire italiano, addentriamoci nella cultura di questo popolo appassionato per scoprire le ragioni del suo stile unico!

Quella dei Cugini di Campagna è una storia di passione e devozione! Il loro nome è un simbolo della loro eredità, che incarna il loro impegno a creare bella musica per tutti.

L’iniziativa di Silvano ha dato vita all’amato gruppo musicale I Cugini di Campagna nel 1970. Sentendosi come una grande famiglia, scelsero il nome per rappresentare il loro legame fraterno. Per aggiungere un significato speciale, la casa discografica aggiunse il termine “Campagna” al loro titolo, rendendolo ancora più significativo.

Il primo brano che li portò alla notorietà si intitolava Il ballo di Peppe e fu presentato nella popolare trasmissione televisiva Alto Gradimento, condotta dal dinamico duo Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Furono proprio loro due a scoprirli in una trattoria, cantando appassionatamente “Nella vecchia fattoria”.

Anima mia è balzata in cima alle classifiche musicali nel 1973 e da allora la sua popolarità non ha fatto che crescere! Questa amata canzone è stata reinterpretata da oltre cinquanta artisti diversi, rendendola un classico senza tempo.

Il loro successo li ha resi un gruppo molto amato e il falsetto di Flavio Paulin era la loro caratteristica principale. La loro musica era impareggiabile ed erano popolari anche tra i più giovani. Sfortunatamente, il loro tempo finì a causa di differenze organizzative e musicali tra Nick Luciani e Ivano Michetti, e fu un momento straziante per tutti.

Ma torniamo all’argomento in questione. Capite perché il gruppo ha sempre scelto uno stile così vivace e accattivante?

Cosa ispira i The Country Cousins a vestirsi come fanno?

Il gruppo musicale ha sempre calcato il palcoscenico con il suo stile abbagliante e unico. Giacche e pantaloni scintillanti, zeppe imponenti e vibranti, pantaloni a campana e capelli voluminosi: questa era la moda dell’epoca! I capelli voluminosi erano un punto fermo degli anni ’70 e il gruppo ha sempre fatto in modo di distinguersi con il suo stile sgargiante.

La gente si eccitava quando vedeva un uomo che indossava scarpe con la zeppa, cosa rara all’epoca. Il loro stile e il loro sound unici hanno rapidamente guadagnato popolarità, e ora sono persino imitati! Basta ricordare il clamore suscitato dai Maneskin poco tempo fa!